Pierwszy mecz Motoru bez Goncalo Feio. Lublinianie zremisowali z Tychami

Dla ekipy Motoru było to pierwsze spotkanie po odejściu Goncalo Feio. Portugalski szkoleniowiec podał się do dymisji 18 marca, dwa dni po porażce ze Stalą Rzeszów. Rolę pierwszego trenera przejął Mateusz Stolarski. Tyszanie w Poniedziałek Wielkanocny liczyli na przełamanie i pierwsze od 23 lutego zwycięstwo.

Od początku minimalną przewagę mieli piłkarze z Tychów, jednak to Motor wyszedł pierwszy na prowadzenie. Świetnie rozegrany rzut wolny, po którym Arkadiusz Najemski zgrał głową do Sebastiana Rudola, a ten wpakował piłkę do pustej bramki.

Tyszanie zaatakowali po zmianie stron. W 56. minucie Bartosz Śpiączka zagrał piłkę do Mateusza Radeckiego i mieliśmy wyrównanie. Z przebiegu kolejnych minut gry wynikało, że to zespołowi GKS bardziej zależy na zdobyciu trzech punktów. Większa liczba akcji pod bramką lubelskiego zespołu nie przełożyła się na gola. Co więcej, to Motor miał stuprocentową sytuację w doliczonym czasie, jednak świetną interwencją popisał się Maciej Kikolski.

Podział punktów w Lublinie i po 25. meczach Tychy są na 4. pozycji w tabeli Fortuna 1 Ligi, a Motor zajmuje 6. lokatę, tracąc do poniedziałkowych rywali 1 punkt.

Motor Lublin - GKS Tychy 1:1 (1:0)

Bramki: Rudol 32 - Radecki 56

Skrót meczu Motor Lublin - GKS Tychy:

IM, Polsat Sport