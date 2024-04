Fortuna 1 Liga: Lechia Gdańsk - Odra Opole. Relacja live i wynik na żywo

Gdańszczanie są wiceliderem tabeli z punktem straty do prowadzącej Arki Gdynia i pięcioma "oczkami" więcej od drugiego GKS-u Katowice oraz trzeciego GKS-u Tychy. A to oznacza, że w razie wygranej z Odrą przewaga nad dwoma śląskimi zespołami wzrośnie już do ośmiu punktów i bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy stanie się coraz bardziej realny.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Odry, która na początku sezonu była rewelacją rozgrywek, ale teraz zajmuje miejsce w środku stawki. Opolanie plasują się na dziesiątej pozycji i do szóstego miejsca dającego prawo gry w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy tracą pięć punktów.

Drużyna z Opolszczyzny w trzech ostatnich spotkaniach zdobyła tylko dwa "oczka", chociaż warto zaznaczyć, że w poprzedniej kolejce potrafiła zremisować na wyjeździe z Arką Gdynia 2:2. Inny rywal z Trójmiasta, czyli Lechia jest jednak nieomylny w tym roku, czego dowodem pięć meczów i komplet zwycięstw - ostatnio u siebie z Zagłębiem Sosnowiec 4:0.

W rundzie jesiennej Odra bezbramkowo zremisowała u siebie z Lechią.

