W półfinale Pucharu Włoch Juventus zmierzy się z Lazio. Kto okaże się lepszy i awansuje do wielkiego finału? Przekonamy się we wtorek wieczorem. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Juventus - Lazio.

Wojciech Szczęsny swoimi interwencjami w Cardiff wprowadził reprezentację Polski do finałów mistrzostw Europy. Tym razem nasz bramkarz zrobi wszystko, by pomóc Juventusowi FC w awansie do finału Pucharu Włoch. Na drodze "Starej Damy" w półfinale staje głodne sukcesu SS Lazio.

Piłkarze ze stolicy w dwóch poprzednich rundach wygrywali minimalną różnicą - 1:0. Dotarli w ten sposób do półfinału. Teraz czeka ich rywalizacja w formie dwumeczu. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Turynie, za to rewanż - w Rzymie.



Co ciekawe, Juventus i Lazio po raz ostatni mierzyły się ze sobą zaledwie trzy dni wcześniej. 30 marca - w ramach 30. kolejki Serie A - rzymianie wygrali 1:0. We wrześniu natomiast - na własnym stadionie - lepsi byli turyńczycy (3:1).

Puchar Włoch: Gdzie obejrzeć mecz Juventus - Lazio? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Juventus - Lazio będzie dostępna w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:55.