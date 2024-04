Bielszczanki są rewelacją tego sezonu. Zajęły drugie miejsce w rundzie zasadniczej, zdobywszy 52 punkty i wygrawszy 18 meczów. Do tego dołożyły Puchar Polski. W ćwierćfinale również poradziły sobie śpiewająco. W dwóch meczach pokonały UNI Opole.

Trener Stephane Antiga, który po sezonie pożegna się z zespołem z Rzeszowa, z pewnością będzie chciał zakończyć sezon medalem. Trzeba powiedzieć, że jego siatkarki mają wszelkie atuty, by go zdobyć. Bój z bielszczankami powinien być jednak zacięty. Można to stwierdzić chociażby po wynikach fazy zasadniczej, którą oba zespoły skończyły z taką samą ilością "oczek".

Relacja live i wynik na żywo meczu BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - PGE Rysice Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:20.