Ważne zwycięstwo Juventusu. "Stara Dama" o krok od finału Pucharu Włoch

Pierwsza ciekawa sytuacja w tym meczu miała miejsce w 12. minucie gry. Sędzia podyktował rzut karny dla Juventusu, lecz po analizie VAR doszedł do wniosku, że w polu karnym Lazio nie doszło do złamania przepisów. W kolejnych minutach nie oglądaliśmy zbyt wielu akcji podbramkowych. Żadna z ekip nie była w stanie stworzyć sobie stuprocentowej okazji do trafienia. Ostatecznie do przerwy utrzymał się remis 0:0.

ZOBACZ TAKŻE: Zwrot ws. trenera Barcelony! Gwiazdy będą zadowolone? To duże zaskoczenie

"Stara Dama" rozpoczęła drugą część gry od mocnego uderzenia, bo już pięć minut po zmianie stron prowadziła 1:0. Andrea Cambiaso popisał się fenomenalnym prostopadłym podaniem. Do piłki dobiegł Federico Chiesa. Reprezentant Włoch znalazł się w sytuacji "sam na sam" z bramkarzem i ze stoickim spokojem posłał futbolówkę do siatki.

Turyńczycy nie zamierzali na tym poprzestać. W 64. minucie spotkania strzelili drugiego gola. Weston McKennie zagrał do Dusana Vlahovicia. Serbski napastnik miał dużo miejsca i czasu, by precyzyjnie przymierzyć. Płaski strzał snajpera "Juve" okazał się nie do obrony dla Christosa Mandasa.

W końcowej fazie meczu rzymianie szukali sposobu na zdobycie bramki kontaktowej, która poprawi ich położenie przed rewanżem. Juventus jednak szczelnie się bronił i nie pozwolił sobie na utratę gola. Ostatecznie gospodarze wygrali 2:0 i są w dość korzystnym położeniu przed drugim spotkaniem, do którego dojdzie 23 kwietnia w stolicy Włoch. Przypomnijmy, że w drugim półfinale rywalizują Atalanta Bergamo i Fiorentina. Pierwsze starcie tych drużyn zostanie rozegrane w środę.

Juventus - Lazio 2:0 (0:0)

Bramki: Chiesa 50, Vlahovic 64

Skrót meczu Juventus - Lazio