6:1, 6:1. Co za zwycięstwo polskiego tenisisty!

Kamil Majchrzak się nie zatrzymuje i odniósł kolejne zwycięstwo. Tym razem jego "ofiarą" padł Słowak Michał Krajci. Piotrkowianin pokonał go 6:1, 6:1.

Kamil Majchrzak powrócił do tenisowej rywalizacji po 13 miesiącach zawieszenia za doping. Polski zawodnik musi od nowa budować swoją pozycję w rankingu ATP, w którym podczas odbywania kary wypadł poza TOP 1000. Obecnie plasuje się na 405. miejscu.

W czerwcu 2023 roku Międzynarodowa Agencja ds. Uczciwości w Tenisie (ITIA) poinformowała o zawieszeniu Kamila Majchrzaka. W badaniach przeprowadzonych w 2022 roku wykryto bowiem w organizmie Polaka zakazane substancje.

Majchrzak przyznał, że nie jest bez winy, ponieważ był świadomy ryzyka związanego z przyjmowaniem skażonych suplementów po kilku głośnych przypadkach w ostatnich sezonach, a także kampaniach edukacyjnych ITIA na ten temat. Przyjął 13-miesięczną karę, a tymczasowe zawieszenie zostało zaliczone na poczet okresu dyskwalifikacji. Jego kara zakończyła się 29 grudnia 2023 roku.



Od tego czasu Polak zaliczył już mnóstwo występów i zdobył sporą, jak na rangę tych turniejów, liczbę punktów. Jego celem jest walka o możliwość kwalifikacji do Wimbledonu. Do uzyskania tej szansy brakuje mu jeszcze 160 punktów. Czeka go trudne, ale nie niemożliwe zadanie.

Jednym z przystanków na jego trasie jest udział w turnieju ITF w Szarm el-Szejk. Tam już w pierwszej rundzie po raz kolejny udowodnił swoją świetną formę. Wygrał z 19-letnim Michałem Krajcim 2:0, tracąc w całym spotkaniu zaledwie dwa gemy. W tym meczu przełamał Słowaka aż pięciokrotnie.

Kolejne starcie z udziałem Majchrzaka już niebawem. W drugiej rundzie turnieju w Egipcie zagra ze zwycięzcą rywalizacji Dzhavakian - Bar Biryukow.

Kamil Majchrzak - Michal Krajci 2:0 (6:1, 6:1)