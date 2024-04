Jastrzębski Węgiel poznał godzinę finału Ligi Mistrzów. Może zaskakiwać

Od 2021 roku finały Ligi Mistrzyń oraz Ligi Mistrzów rozgrywane są tego samego dnia w tym samym miejscu. To zabieg marketingowy CEV-u. Czy słuszny? Pozostawiamy to do oceny kibicom oraz samym zainteresowanym. Dotychczas było jednak oczywiste, że jako pierwsze swój mecz rozgrywały siatkarki. W tym roku będzie inaczej.

Superfinał Champions League odbędzie się 5 maja w tureckiej Antalyi. Miejscowi kibice mogą obejść się smakiem, ponieważ wśród czterech drużyn - dwóch żeńskich i dwóch męskich brakuje przedstawiciela gospodarzy, mimo że kandydatów było sporo. Będą natomiast aż trzy ekipy z Italii oraz jedna z Polski.

O Puchar Europy siatkarek powalczą włoskie Imoco Conegliano z Joanną Wołosz i Vero Volley Milano. W finale panów znalazł się Jastrzębski Węgiel oraz Trentino Volley.

I to właśnie mistrzowie Polski i jego rywal z Trydentu zagrają jako pierwsi.

"CEV potwierdziła godziny Superfinałów Ligi Mistrzów. Starcie z Trentino Itas rozpoczniemy 5 maja w tureckiej Antalyi o godzinie 17:00 lokalnego czasu, czyli o 16:00 czasu polskiego. Siatkarki Imoco Conegliano i Vero Volley Milano rozpoczną swój mecz o 20:00 lokalnego czasu" - przekazał polski klub.

Jastrzębianie walczą o pierwszy w historii klubu a czwarty z rzędu triumf w tych rozgrywkach dla naszego kraju. Poprzednie trzy edycje zwyciężała Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która w zeszłym roku po tie-breaku pokonała właśnie ekipę ze Śląska.