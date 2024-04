To już pewne! Legendarny piłkarz ręczny ogłosił zakończenie kariery

"Zawsze mówiłem, że przestanę grać w dniu, w którym skończy się moja radość. Ona nadal jest i nadal poświęcam się w stu procentach temu, co robię. Ale doszedłem też do punktu, w którym czuję, że pociągają mnie inne rzeczy. Nadchodzące lato to dla mnie odpowiedni czas, by zawiesić buty na kołku" - powiedział Hansen na konferencji prasowej w Aalborgu.

Duński rozgrywający, któremu pozostał rok kontraktu z klubem, powiedział, że wolałby przejść na emeryturę "trochę wcześniej niż trochę później". Jednocześnie wyraził chęć wzięcia udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, które byłyby piątymi w jego wspaniałej karierze.

Trzykrotnie wybierany najlepszym piłkarzem ręcznym świata (2011, 2015 i 2018), Hansen przez wiele lat był liderem reprezentacji Danii, która wraz z Francją zdominowała światową piłkę ręczną w ciągu ostatniej dekady.

Z zespołem narodowym Hansen, który ma za sobą występy w Barcelonie i Paris Saint-Germain, zdobył między innymi złoty (2016) i srebrny (2020) medal olimpijski, trzy tytuły mistrzostw świata (2019, 2021 i 2023) oraz cztery medale mistrzostw Europy. W ostatnim czasie kariera Hansena naznaczona była kontuzjami, a także przerwą spowodowaną stresem.

