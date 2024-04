Wielki transfer faktem! Ogłosiła go... sama federacja! "Najsilniejsza liga świata"

To wielka chwila dla rumuńskiej siatkówki. Właśnie oficjalnie poinformowano, że Bela Bartha przeniesie się w nowym sezonie do Itas Trentino. Transfer środkowego jest tak ważnym wydarzeniem, że poinformowała o nim w mediach społecznościowych sama rumuńska federacja.

Bartha nazywany jest "Gigantem". Nie bez powodu - siatkarz mierzy bowiem aż 206 centymetrów wzrostu. Jego doskonałe warunki fizyczne pomagają mu w grze. Przyciągają także uwagę najsilniejszych klubów. Zwłaszcza że Rumun potrafi zrobić z nich użytek.

23-latek pokazuje się z dobrej strony zarówno w klubie (od dwóch sezonów broni barw Dinama Bukareszt), jak i reprezentacji. To skłoniło włodarzy Itas Trentino do złożenia mu oferty. Środkowy postanowił natomiast ją przyjąć i w edycji 2024/2025 będzie siatkarzem włoskiej ekipy. Podpisał z nią umowę na dwa lata.



Transfer zawodnika do ligi włoskiej jest dla rumuńskiego środowiska siatkarskiego tak dużym wydarzeniem, że poinformowała o nim... sama federacja. Komunikat pojawił się w mediach społecznościowych.



- Moim zdaniem liga włoska to najsilniejsza liga świata. Trentino to natomiast jedna z najlepszych drużyn we Włoszech. Myślałem o możliwościach, jakie daje mi możliwość gry na tym poziomie - powiedział Bartha cytowany w komunikacie.



Trentino to pięciokrotny mistrz Włoch i trzykrotny zdobywca Ligi Mistrzów.