W drugiej rundzie turnieju WTA w Charleston Elina Switolina zmierzy się z Darią Saville. Która z tenisistek okaże się lepsza w starciu i wywalczy awans do kolejnej rundy? Relacja live i wynik na żywo meczu Switolina - Saville na Polsatsport.pl.

W tegorocznej edycji turnieju w Charleston Switolina nie rozegrała jeszcze ani jednego meczu - w pierwszej rundzie otrzymała wolny los. Przed przystąpieniem do amerykańskiego turnieju Ukrainka odpadła w 1/8 turnieju w Dubaju - pokonała ją Iga Świątek (1:6, 4:6), 1/16 Indian Wells i 1/32 turnieju w Miami.

Saville, aby zagrać w głównej drabince turnieju w Charleston, musiała przejść przez kwalifikacje. Udało jej się to dzięki pokonaniu Grace Min (6:1, 6:2) i Heather Watson (6:3, 6:2). W pierwszej rundzie głównych rozgrywek Australijka potrzebowała trzech setów, by pokonać Korpatsch (6:4, 3:6, 6:2) i awansować do kolejnej rundy.

