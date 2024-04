Mocno obsadzony turniej z udziałem Polaków tuż przed igrzyskami. I to w Polsce!

Jak poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej, impreza odbędzie się w Ergo Arenie w dniach 20-21 lipca, a więc zaledwie tydzień przed pierwszym meczem paryskiego turnieju olimpijskiego (27 lipca). Dla wszystkich ekip, które wezmą w niej udział, będzie to ostatni test formy przed walką o medale igrzysk.

Biorąc pod uwagę obsadę - test niezwykle wartościowy. Polska to obecnie pierwsza drużyna rankingu FIVB, USA - druga, a Japonia - czwarta. W ubiegłorocznej edycji Ligi Narodów wszystkie wymienione reprezentacje stanęły na podium - w finale polscy siatkarze pokonali Amerykanów, a Japończycy w meczu o 3. miejsce wygrali z Włochami.

Niewykluczone, że to właśnie Italia będzie czwartym uczestnikiem turnieju. Po zakończeniu fazy zasadniczej VNL 2024 PZPS zaprosi do udziału jedną z drużyn, która awansuje na igrzyska za sprawą odpowiednio wysokiego miejsca w światowym rankingu i w ostatnim etapie przygotowań do występu w Paryżu będzie trenować w Europie.

Na tę chwilę najbliżej awansu z rankingu są właśnie Włosi, którzy zajmują w nim trzecie miejsce. Spośród zespołów, które nie są jeszcze pewne gry na igrzyskach, duże szanse by awansować mają także Argentyńczycy (6. miejsce), Słoweńcy (7.), Serbowie (9.) i Kubańczycy (11.).

Pewne walki o olimpijskie medale są już reprezentacje Francji, Polski, USA, Japonii, Kanady, Brazylii i Niemiec.

Niespełna miesiąc przed gdańskim turniejem towarzyskim w Polsce odbędą się finały Ligi Narodów 2024. Zostaną one rozegrane w dniach 27-30 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie.

