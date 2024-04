Piękne słowa Grosickiego! Aż można się wzruszyć. "Moje marzenie"

Pogoń Szczecin awansowała do finału Fortuna Pucharu Polski po pokonaniu w półfinale Jagiellonii Białystok 2:1. 2 maja na PGE Narodowym "Portowcy" staną przed szansą na zdobycie pierwszego w swojej historii trofeum. - Spełniło się moje marzenie. Zawsze chciałem pojechać z drużyną Pogoni na PGE Narodowy - powiedział przed kamerami Polsatu Sport Kamil Grosicki, kapitan szczecinian.

Pogoń Szczecin świętowała w ubiegłym roku 75-lecie. To klub z bogatą historią i tradycją, który jednak nigdy nie zdobył żadnego trofeum. To uwiera ego kibiców i całego środowiska skupionego wokół "Portowców". W tym sezonie w lidze znów będzie trudno wywalczyć mistrzostwo, ale przed szczecinianami otwiera się ogromna okazja w Fortuna Pucharze Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowity gol okazał się kluczowy! Fantastyczne uderzenie (WIDEO)



W środowy wieczór zespół awansował do finału. W półfinale Pogoń ograła 2:1 Jagiellonię Białystok po dogrywce.



- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, awansowaliśmy do finału. To jest już duża rzecz, ale wiadomo, że teraz chcemy zdobyć Puchar Polski. To zwycięstwo dla całego Szczecina i okolic, wielkie święto dla nas - powiedział w rozmowie z reporterem Polsatu Sport Kamil Grosicki, kapitan Pogoni.



Dla reprezentanta Polski półfinałowy mecz miał dodatkowy smaczek. W przeszłości Grosicki był piłkarzem Jagiellonii, z którą sięgnął w 2010 roku po triumf w Pucharze Polski. Co ciekawe, w finale białostoczanie pokonali... Pogoń.



- Teraz zrobiłem wszystko, aby to Pogoń zagrała w finale. Spełniło się moje marzenie. Zawsze chciałem pojechać z drużyną Pogoni na PGE Narodowy. Doskonale wiem, że to naprawdę wyjątkowy stadion - przyznał Grosicki.



Finałowym rywalem Pogoni będzie Wisła Kraków. "Biała Gwiazda" pokonała w półfinale 2:1 Piasta Gliwice.