Wielkimi krokami zbliża się gala One Punch, organizowana przy współpracy z Tuco Promotion. W jej przeddzień będziemy mogli oglądać ważenie z udziałem zawodników. Transmisja na Polsat Sport Fight. Początek od godziny 18:00.

Widzowie zobaczą walki w muay thai oraz K-1. Żadnych zapasów czy brazylijskiego jiu-jitsu. Na galach współorganizowanych przez Tuco Promotion od pewnego czasu można oglądać walki w boksie tajskim.

W walce wieczoru gali w Ostrowcu Świętokrzyskim zobaczymy Adriana Gunię. Zawodnik ten odnosił sukcesy w kickboxingu, ale po rozpoczęciu treningów w warszawskiej Palestrze przebranżowił się na muay thai. W listopadzie stoczył pierwszy pojedynek w boksie tajskim w małych rękawicach. Efektownym frontalnym łokciem (tomahawk) rozbił Karola Kopryjaniuka.

Następnie Gunia zdobył brąz na mistrzostwach Europy w Turcji. Wrócił do startów zawodowych w lutym, kiedy to pokonał Italo Julio Limę. W marcu zaś wygrał na punkty z Erikiem Breitem. Marzeniem Guni są walki w najlepszej organizacji skupiającej zawodników muay thai, czyli w One Championship.

Młody zawodnik pochodzący ze Starachowic walczy bardzo widowiskowo, często zaskakuje oryginalnymi technikami rodem z tajskich gymów. Dlatego jego pojedynki ogląda się tak dobrze.

Ważenie przed galą One Punch odbędzie się 4 kwietnia. Transmisja na Polsat Sport Fight. Początek od godziny 18:00.

