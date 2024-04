Ekspert nie ma wątpliwości. To koniec dla Milika

Arkadiusz Milik trafił do Juventusu latem 2022 roku. Początkowo był wypożyczony na sezon z Olympique Marsylia, ale po dobrych występach Polaka klub zdecydował się wykupić go na stałe. Obecny kontrakt wiąże snajpera ze "Starą Damą" do 30 czerwca 2026 roku.

Tymczasem Milik w bieżących rozgrywkach znacznie spuścił z tonu. W 28 meczach strzelił sześć goli i zanotował jedną asystę. W ostatnim czasie jest tylko rezerwowym. Jego pozycja znacznie osłabła i coraz więcej mówi się o tym, że po sezonie pożegna się z klubem.



Teraz potwierdził to świetnie poinformowany w realiach włoskiego futbolu dziennikarz Nicolo Schira.

"Arek Milik może opuścić Juventus podczas letniego okna transferowego" - napisał żurnalista. Schira nie dodał, jaki miałby być następny klub Polaka. Jakiś czas temu media łączyły go jednak z AC Milan.