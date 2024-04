To, co stało się w ostatnich dniach w Sosnowcu przejdzie do historii Fortuna 1 Ligi. Drużyna z województwa śląskiego zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli, a w piątek pożegnała się z trenerem Aleksandrem Chackiewiczem i dyrektorem sportowym Michaiłem Zalewskim.



ZOBACZ TAKŻE: Arka liderem. Chrobry postraszył, ale z Trójmiasta wraca z pustymi rękami

To jednak nie koniec szokujących informacji z Sosnowca. W ubiegłą środę grupa mężczyzn pojawiła się na treningu Zagłębia. Rozżaleni fani odbyli z piłkarzami rozmowę wychowawczą, po której mięli zaatakować trenera Chackiewicza. Klub zawiadomił policję, która bada okoliczności zdarzenia.



Chwilę później za pośrednictwem mediów społecznościowych klub poinformował, że nowym trenerem Zagłębia został Marek Saganowski. Były reprezentant Polski i trener Motoru Lublin oraz Wisły Płock dostał zadanie uratowania sezonu dla klubu z Sosnowca. Misja może być niezwykle trudna do wykonania biorąc pod uwagę fakt że Zagłębie zajmuje ostatnie miejsce w lidze ze stratą 12 punktów do bezpiecznej 13. lokaty.



W najbliższym meczu Zagłębie czeka podróż do Niecieczy i pojedynek z Bruk-Betem Termalicą. Faworytem będą gospodarze, którzy w ostatnim meczu rozbili ekipę z Sosnowca 3:1.



Relacja live i wynik na żywo z meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Sosnowiec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.