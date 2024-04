Coraz więcej wskazuje na to, że Kylian Mbappe wkrótce zostanie oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem Realu Madryt. Kilka tygodni temu w hiszpańskich mediach pojawiły się informacje, że razem z 25-latkiem do ekipy "Królewskich" może przenieść się jego młodszy brat Ethan. Najprawdopodobniej jednak do tego transferu nie dojdzie.