W ostatniej kolejce fazy zasadniczej PlusLigi mistrz Polski Jastrzębski Węgiel zmierzy się z wicemistrzem Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Gospodarze będą walczyć w tym spotkaniu o awans do play-offów z pierwszego miejsca, goście - o to, by w ogóle wystąpić w ćwierćfinałach. Kiedy mecz Jastrzębski Węgiel - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go w sobotę od 14:45.