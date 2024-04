Raul Lozano znów selekcjonerem! Słynny trener o krok od objęcia europejskiej reprezentacji

Wszystko wskazuje na to, że nowym selekcjonerem reprezentacji Ukrainy siatkarzy będzie Raul Lozano. Doświadczony Argentyńczyk został rekomendowany na to stanowisko przez komitet wykonawczy ukraińskiej federacji (FVU).

Lozano ma zastąpić Łotysza Ugisa Krastinsa, który prowadził Ukraińców przez ostatnich siedem lat, osiągając z nimi dobre rezultaty, m.in. ćwierćfinały mistrzostw świata (2022) i Europy (2023). FVU uznała jednak, że nadszedł czas na zmiany.

- Dzięki temu trenerowi Ukraina dokonała ogromnego przełomu w wynikach, jakości gry i w światowym rankingu. Pan Krastins zaszczepił w naszej drużynie europejską mentalność - pochwalił łotewskiego szkoleniowca prezes ukraińskiej federacji Mychajło Melnyk. - Ale czas nie stoi w miejscu. W ostatnim czasie reprezentacja Ukrainy nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań. Coś trzeba zmienić i poprawić - dodał, dziękując za pracę trenerowi występującego w PlusLidze Barkomu Każany Lwów.

W swoich mediach społecznościowych FVU poinformowała, że dokonując wyboru nowego selekcjonera związek przeprowadził rozmowy z 24 szkoleniowcami z różnych krajów i ostatecznie wybór działaczy padł na Lozano. Jak napisano w komunikacje federacji, mocnym argumentem za kandydaturą Argentyńczyka była jego chęć pomocy Ukrainie w trudnym dla niej czasie.

Rekomendacja od krajowego związku oznacza, że objęcie kadry Ukrainy przez Lozano jest już praktycznie przesądzone. Decyzję FVU musi jeszcze zatwierdzić ukraińskie ministerstwo sportu.

Pochodzącego z La Platy 67-letniego trenera polskim kibicom siatkówki przedstawiać nie trzeba. W latach 2005-2008 Lozano pracował z reprezentacją Polski i doprowadził ją do srebrnego medalu mistrzostw świata 2006. Było to pierwsze tak doniosłe osiągnięcie Biało-Czerwonych po wielu latach bez medali w imprezach międzynarodowych. Argentyńczyk wylał też fundamenty pod przyszłe sukcesy naszej męskiej drużyny narodowej. Do dziś cieszy się w Polsce ogromną sympatią.

Jeśli chodzi o doświadczenie, niewielu trenerów może się z Lozano równać. Poza naszą reprezentacją, prowadził on również drużyny narodowe Hiszpanii (1999-2000), Niemiec (2009-2011), Iranu (2016-2017) i Chin (2017-2019). Trzy razy uczestniczył w Letnich Igrzyskach Olimpijskich - w 2000 roku z kadrą Hiszpanii (9. miejsce), w 2008 z Polską (ćwierćfinał) i w 2016 z Iranem (ćwierćfinał). Przez wiele lat pracował z włoskimi klubami, był trenerem Cerrad Czarnych Radom, a od dwóch lat jest opiekunem japońskiej drużyny JT Thunders Hiroszima, z którą rozstanie się z końcem obecnego sezonu.

Reprezentacja Ukrainy zajmuje obecnie 16. miejsce w rankingu FIVB.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport