Przed nami wielki finał Pucharu Króla. Na Estadio de La Cartuja o tytuł w tych elitarnych rozgrywkach zmierzą się Athetlic Bilbao i RCD Mallorca. Na stadionie w Sewilli może dojść do niespodzianki, ale faworytem pozostaje ekipa z Kraju Basków. Relacja live i wynik na żywo meczu Athletic Bilbao - RCD Mallorca na Polsatsport.pl.

Athletic Bilbao wyrasta na jedną z topowych drużyn, jeśli chodzi o udział w zmaganiach o Puchar Króla. Zespół z Kraju Basków po raz trzeci w ciągu pięciu ostatnich sezonów awansował do finału rozgrywek. Dwa poprzednie finały Athletic przegrał. Tym razem to zespół Ernesto Valverde jest zdecydowanym faworytem do zwycięstwa.

ZOBACZ TAKŻE: Radomiak zaskoczył! Raków oddala się od mistrzostwa

W pięciu ostatnich meczach Athletic sięgnął po dziesięć punktów. Zespół Ernesto Valverde przegrał tylko z Realem Madryt w ostatni weekend, ale wcześniej pokonał między innymi Atletico Madryt. Taką samą liczbą "oczek" w analogicznym okresie może pochwalić się drugi z finalistów Pucharu Króla. Mallorca zajmuje obecnie 13. miejsce w La Liga z przewagą sześciu punktów nad strefą spadkową.

W tym sezonie obaj finaliści mierzyli się ze sobą dwukrotnie. Pierwszy, wrześniowy pojedynek zakończył się bezbramkowym remisem. W rewanżu zespół z Bilbao zdemolował rywali aż 4:0.

Athletic do tej pory aż 23 razy sięgnął po Puchar Króla. Mallorca triumfowała w tych rozgrywkach zaledwie jeden raz.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Athletic Bilbao - Mallorca na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 22:00.