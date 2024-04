Oficjalnie: Kosta Runjaić zwolniony z Legii Warszawa! Kto go zastąpi?

Runjaić trafił do Legii po dobrym sezonie w Pogoni Szczecin. Warszawianie pod batutą 52-latka wygrali Fortuna Puchar Polski oraz Superpuchar Polski w ubiegłym roku oraz awansowali do tegorocznych rozgrywek Ligi Konferencji Europy, w której reprezentowali Polskę do 1/16 finału, zanim odpadli z norweskim FK Molde.

ZOBACZ TAKŻE: Bożydar Iwanow: Żeby wygrać trzeba… chcieć. Myśl jak Jagiellonia

Za kadencji Austriaka Legia rozegrała 85 meczów - 47 z nich wygrała, 20 zremisowała i 18 przegrała. W poprzednim sezonie "Wojskowi" wywalczyli wicemistrzostwo, ustępując Rakowowi Częstochowa, tracąc do "Medalików" dziewięć punktów.

W tegorocznych rozgrywkach forma Legii również jest daleka od ideału. Klub zajmuje odległe, piąte miejsce z siedmiopunktową stratą do prowadzącej w tabelii PKO BP Ekstraklasy Jagiellonii Białystok. Ostatnim meczem Runjaicia był remis 1:1 z liderem.

Kosta Runjaić przestał pełnić funkcję trenera Legii Warszawa.



Trenerze, dziękujemy i życzymy powodzenia w przyszłości.



➡️ https://t.co/vBapUtFcRb pic.twitter.com/M5cdjQZYLB — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) April 9, 2024

W tym momencie bez klubu pozostaje kilka ciekawych nazwisk, znanych z polskich boisk. M.in. bez pracy jest były trener Rakowa Częstochowa Marek Papszun, który wygrał z częstochowskim klubem mistrzostwo oraz dwukrotnie puchar i Superpuchar Polski.

Innym kandydatem jest Maciej Skorża, który rozstał się niedawno z japońskim Urawa Red Diamonds. W przeszłości Skorża wygrywał czterokrotnie mistrzostwo Polski. Wznosił również z Legią dwukrotnie Puchar Polski.

Również prawdopodobnym wyborem może być Portugalczyk Goncalo Feio, doskonale znający polską piłkę - najpierw pracując jako asystent Marka Papszuna w Rakowie, a następnie prowadząc Motor Lublin. Warto podkreślić, że 34-latek w przeszłości pracował w Akademii Legii Warszawa oraz jako analityk w seniorskim zespole.