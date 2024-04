To z pewnością hit kolejki! WKS Śląsk - już z trenerem Miodragiem Rajkoviciem na ławce - radzi sobie ostatnio zdecydowanie lepiej. Legia Warszawa z kolei to mocny zespół, którego celem jest jak najwyższe miejsce przed play-off. Pierwsze starcie między tymi drużynami w obecnym sezonie zakończyło się zwycięstwem drużyny z Wrocławia 98:82. 34 punkty rzucił wtedy Daniel Gołębiowski.

ZOBACZ TAKŻE: Ważne zwycięstwo Arki. Ekipa z Gdyni pewna utrzymania

- Nasz bilans z Legią jest bardzo korzystny, ale dla nas to tylko fajna statystyka. Kompletnie się tym nie sugerujemy, tym bardziej, że to już jest inna drużyna niż ta, którą oglądaliśmy kilka tygodni temu. Pamiętamy w jaki sposób wygraliśmy pierwsze spotkanie w Warszawie. Wiemy, co wtedy funkcjonowało, a co nie i niech to będzie baza do wyciągnięcia wniosków oraz przede wszystkim zwycięstwa we wtorek - mówi Adrian Mroczek-Truskowski, asystent trenera w WKS Śląsku.

Marek Klassen sprawdzi możliwości Lorena Jacksona i Christiana Vitala - to będą kluczowe pojedynki tego spotkania. Pod koszami z kolei Dusan Miletić i Artiom Parachowski zmierzą się z Josipem Sobinem i Aricem Holmanem. Jak zaprezentują się tym razem Jakub Nizioł i Michał Kolenda?

- Legia ma wielu utalentowanych zawodników. Na pewno jednym z nich jest Christian Vital, który wcześniej grał w Kanadzie. Choćby ostatni mecz, w którym zdobył 36 punktów pokazuje skalę jego talentu. Na pewno będziemy chcieli opracować plan, dzięki któremu będziemy w stanie go zatrzymać - powiedział Marek Klassen.

Początek spotkania WKS Śląsk - Legia we wtorek o godz. 20:00. Relacja live i wynik na żywo meczu WKS Śląsk Wrocław - Legia Warszawa. Transmisja w Polsat Sport News.

plk.pl