Świetny mecz w Ostrowie. King górą w starciu z Arged BM Stalą

Świetnie w to spotkanie weszli przyjezdni - po trójkach Avery'ego Woodsona i Zaca Cuthbertsona mieli siedem punktów przewagi. Ten drugi trafiał także później, a szczecinianie utrzymywali się na prowadzeniu. Po późniejszym zagraniu Andrzeja Mazurczaka różnica wzrosła do dziewięciu punktów. Aigars Skele i Ojars Silins starali się na to reagować, ale to było zdecydowanie za mało. Po 10 minutach było 22:33.

W drugiej kwarcie Tomasz Gielo oraz Laurynas Beliauskas lekko zmniejszali straty. King cały czas grał jednak rewelacyjnie w ofensywie, w czym dalej pomagali przede wszystkim Cuthbertson i Mazurczak. W końcówce tej części meczu niesamowity był jednak Aigars Skele. Ostatecznie dzięki jego trójce pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 50:56.

Trzecią kwartę od małej serii 5:0 rozpoczęli gospodarze i po trafieniu Aigarsa Skele przegrywali już tylko punktem. Avery Woodson i Zac Cuthbertson nie pozwolili już na więcej. Po późniejszej trójce Tony'ego Meiera było sześć punktów różnicy. Straty znowu zmniejszał Skele, a dzięki trafieniu Ojarsa Silinsa ostrowianie wychodzili na prowadzenie! Ostatecznie po rzutach wolnych Kacpra Borowskiego po 30 minutach było 73:74.

W kolejnej części spotkania dobry fragment w wykonaniu Przemysława Żołnierewicza sprawił, że zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego uciekał na osiem punktów. Gospodarze nie do końca byli w stanie na to zareagować. W kluczowych momentach trafiali Woodson oraz Mazurczak! Ostatecznie King zwyciężył 95:86.

Najlepszym strzelcem gości był Avery Woodson z 22 punktami i 6 zbiórkami. Ojars Silins zdobył dla gospodarzy 26 punktów i 4 zbiórki.

ORLEN Basket Liga - 27. kolejka

Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - King Szczecin 86:95 (22:33, 28:23, 23:18, 13:21)

Arged BM Stal: Ojars Silins 26, Aigars Skele 17, Tomasz Gielo 13, Nemanja Djurisic 8, Michał Chyliński 6, Laurynas Beliauskas 6, David Brembly 4, Krzysztof Sulima 4, David Walker 2;

King: Darryl Avery Woodson 22, Zac Cuthberston 19, Tony Meier 13, Andrzej Mazurczak 11, Michale Kyser 10, Przemysław Żołnierewicz 10, Kacper Borowski 7, Morris Udeze 3, Michał Nowakowski 0.

PLK.PL