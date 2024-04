Ważne zwycięstwo Arki. Ekipa z Gdyni pewna utrzymania

Spotkanie od początku było wyrównane, ale to gospodarze mieli inicjatywę ofensywną po swojej stronie. Później aktywny był Seth LeDay, a po trójce Andrzeja Pluty na prowadzenie wychodzili gdynianie. Następnie ekipa trenera Marka Łukomskiego zanotowała świetną serię 12:0 i po zagraniu Tylera Cheese'a była już lepsza o sześć punktów. Ostatecznie po zagraniu Milivoje Mijovicia po 10 minutach było 29:21.

W drugiej kwarcie Muszynianka Domelo Sokół miał już nawet 12 punktów przewagi. Przyjezdni odpowiedzieli na to serią 0:10 i dzięki trójkom Adriana Boguckiego oraz Bryce'a Alforda ciągle byli w grze. Przewagę tej drużynie po chwili dawał Grzegorz Kamiński. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 37:44.

Zaraz na początku trzeciej kwarty po trójkach Andrzeja Pluty i Grzegorza Kamińskiego zespół trenera Wojciecha Bychawskiego uciekał nawet na 17 punktów. Gospodarze z kolei mieli ogromne problemy ze skutecznością, a dodatkowo popełniali proste straty. Swoje robił też Bryce Alford i mimo reakcji Ike Nwamu po 30 minutach było 47:62.

W ostatniej części gry drużyna trenera Marka Łukomskiego zbliżała się nawet na 10 punktów po zagraniach Nwamu oraz Kempa. To nie był koniec! Po kolejnych rzutach wolnych Tylera Cheese'a różnica wynosiła tylko dwa punkty! W końcówce wsad Nwamu oznaczał tylko punkt straty, ale odpowiedział na to Adrian Bogucki. Muszynianka Domelo Sokół miał swoje szanse na doprowadzenie do dogrywki, ale nie trafiał, a to oznaczało zwycięstwo Krajowej Grupy Spożywczej Arki 77:74.

Najlepszym strzelcem gości był Andrzej Pluta z 22 punktami i 4 asystami. 17 punktów dla gospodarzy rzucił Ike Nwamu.

ORLEN Basket Liga - 27. kolejka

Muszynianka Domelo Sokół Łańcut - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 74:77 (29:21, 8:23, 10:18, 27:15)

Sokół: Ikechukwu Nwamu 17, Adam Kemp 13, Artur Łabinowicz 13, Terrell Gomez 11, Milivoje Mijovic 8, Tyler Cheese 7, Michał Kroczak 3, Filip Struski 2, Marcin Nowakowski 0;

Arka: Andrzej Pluta 22, Grzegorz Kamiński 14, Adrian Bogucki 14, Bryce Alford 12, Stefan Kenic 7, Seth Leday 6, Adam Hrycaniuk 2, Kacper Marchewka 0, Maksymilian Wilczek 0, Filip Matczak 0, Jakub Szumert 0.

