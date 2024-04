Pełna dominacja! Legia Warszawa rozbiła Śląsk Wrocław

Początek spotkania układał się po myśli przyjezdnych, którzy mogli liczyć na Michała Kolendę i Josipa Sobina. Później do remisu rzutami z dystansu doprowadzali Daniel Gołębiowski oraz Dusan Miletić. Nieźle radził sobie też Angel Nunez, ale rzuty wolne Christiana Vitala i Lorena Jacksona sprawiły, że po 10 minutach było 18:23.

W drugiej kwarcie Legia szybko wychodziła na 13 punktów różnicy dzięki trafieniom z dystansu Raya Cowelsa i Grzegorza Kulki. WKS Śląsk popełniał straty, a przewaga zespołu z Warszawy wzrastała - po akcjach Cowelsa nawet do 22 punktów. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 30:53 po zagraniu Arica Holmana.

W trzeciej kwarcie grę zespołu trenera Miodraga Rajkovicia starali się "rozruszać" Jakub Nizioł oraz Mateusz Zębski. Po chwili jednak Christian Vital uspokoił sytuację przyjezdnych. Po akcjach Michała Kolendy i Lorena Jacksona różnica wzrosła aż do 28 punktów. Rzuty Andrija Wojnałowicza i Daniela Gołębiowskiego niewiele zmieniały. Po 30 minutach było 49:77.

Ostatnia część meczu nadal była pod kontrolą drużyny trenera Marka Popiołka. Wrocławianie co prawda prezentowali się trochę lepiej w ofensywie, ale znacząco nie wpływało to na wynik. Trójki trafiał też Grzegorz Kulka, a podobne reakcje Gołębiowskiego i Nuneza nie wystarczały do realnego odrabiania strat. Ostatecznie Legia zwyciężyła pewnie - 97:68.

Najlepszym zawodnikiem gości był Christian Vital z 21 punktami, 3 zbiórkami i 4 asystami. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Angel Nunez - zdobył 20 punktów i 3 zbiórki.

ORLEN Basket Liga - 27. kolejka

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa 68:97 (18:23, 12:30, 19:24, 19:20)

Śląsk: Angel Nunez 20, Daniel Gołębiowski 13, Dusan Miletic 11, Marek Klassen 5, Hassani Gravett 5, Jakub Nizioł 5, Andrii Wojnawołycz 5, Mateusz Zębski 2, Arciom Parachouski 2, Oskar Hlebowicki 0, Aleksander Wiśniewski 0;

Legia: Christian Vital 21, Raymond Cowels III 12, Tyran De Lattibeaudiere 12, Michał Kolenda 11, Aric Holman 11, Loren Jackson 10, Grzegorz Kulka 9, Marcel Ponitka 7, Josip Sobin 4, Marcin Wieluński 0, Kacper Gordon 0.

