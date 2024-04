Dziwna decyzja. Trwa sezon klubowy, a one już zaczęły zgrupowanie kadry

Dość zaskakującą decyzję podjął Emile Rousseaux, selekcjoner reprezentacji Francji siatkarek. Choć wciąż trwa sezon klubowy i część jego podopiecznych ma obowiązki w swoich drużynach, postanowił on... rozpocząć zgrupowanie kadry narodowej. Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować się do igrzysk olimpijskich, które w tym roku odbędą się właśnie we Francji.