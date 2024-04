Nie tylko zmagania w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy czekają na kolejne rozstrzygnięcia ćwierćfinałowe. Również w Lidze Konferencji odbędą się pierwsze mecze tego etapu. Jedno z najciekawiej zapowiadających się starć to konfrontacja Olympiakosu z Fenerbahce. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Ten dwumecz śmiało można nazwać hitem ćwierćfinałów Ligi Konferencji. Dwa kluby, które słyną z niesamowicie zagorzałych grup kibicowskich, co zwiastuje gorącą atmosferę na trybunach zarówno podczas pierwszego spotkania w Grecji, jak i rewanżu w Turcji. Zresztą obywatele obu krajów często śmieją się, że mentalnością są do siebie bardzo podobni i tak naprawdę dzieli ich tylko język.

O Fenerbahce było ostatnio głośno za sprawą walkowera, którego oddali w miniony weekend w Superpucharze Turcji. Nie chcieli oni rozgrywać tego meczu w tym terminie ze względu na potyczkę z Olympiakosem. Federacja piłkarska nad Bosforem nie zgodziła się jednak przełożyć finału na inny dzień, więc klub postanowił zbojkotować rywalizację.

ZOBACZ TAKŻE: PZPN odkrył karty, oto plan na Euro. Ważne wieści dla kibiców

Pierwsza drużyna z Sebastianem Szymańskim w składzie przygotowywała się do meczu z Olympiakosem, podczas gdy na starcie z Galatasaray wysłano drużynę młodzieżową, która po utracie gola już w pierwszej minucie, zeszła z boiska.

Fenerbahce na krajowym podwórku jest wiceliderem tabeli z dwoma punktami straty do Galatasaray na siedem kolejek przed końcem sezonu. Z kolei Olympiakos plasuje się na czwartej pozycji, ale strata do liderującego PAOK-u wynosi raptem cztery "oczka". Do końca rozgrywek zostało sześć kolejek.

Olympiakos i Fenerbahce już raz rywalizowali ze sobą - w fazie grupowej Ligi Europy sezonu 2021/2022. Wówczas Grecy wygrali na wyjeździe 3:0 i u siebie 1:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Olympiakos - Fenerbahce od godz. 18:45 na Polsatsport.pl.