Lewandowski skomentował zwycięstwo w Paryżu. Padło też pytanie o Euro

"Duma Katalonii" weszła w to spotkanie nieco ospale, pozwalając rywalom na zepchnięcie jej pod własną bramkę. Udało się jednak przetrwać newralgiczny moment, a następnie samemu dojść do głosu. W efekcie strzelony gol i prowadzenie do przerwy.

Prawdziwy cios dla podopiecznych Xaviego Hernandeza nadszedł na początku drugiej połowy, kiedy w zaledwie kilka minut mistrzowie Hiszpanii stracili dwie bramki. Przyjezdnym udało się jednak pozbierać.

- Na pewno nie było zwątpienia. Było zaskoczenie. Zostaliśmy trochę w szatni, bo pierwsza połowa była dobra w naszym wykonaniu i myśleliśmy, że tak samo będzie w drugiej. PSG trochę zmieniło grę taktycznie i zanim to załapaliśmy, to straciliśmy dwie bramki. Ale sztuką jest to odrobić, strzelić trzy gole na wyjeździe i przede wszystkim wygrać spotkanie - przyznał Robert Lewandowski w rozmowie z Cezarym Kowalskim dla Polsatu Sport.

Kapitan naszej kadry, mimo braku okazji strzeleckich, rozegrał bardzo dobry mecz. Był aktywny i brał ciężar gry na swoje barki.

- Poza 15 minutami drugiej połowy dobrze to wyglądało, czuć było moc. A co do mnie, to wierzę, że karta się odwróci i będę dostawał więcej podań w ostatnią strefę. Jak będzie więcej podań, to będzie więcej okazji, a jak będzie więcej okazji, to będzie więcej goli - zaznaczył.

Wydaje się, że 35-letni napastnik najgorsze chwile tego sezonu ma już za sobą. W jego drugiej części spisuje się znakomicie, co daje nadzieje na równie świetną postawę podczas zbliżającego się Euro 2024 na niemieckich boiskach.

- Jeszcze trochę czasu jest, więc liczę, że ta forma pójdzie jeszcze do góry (śmiech). Na pewno cieszę się z tego jak gram i jak wyglądam, bo to sprawia mi radość. Wiadomo, że fajnie, jakby szukania tego ostatniego podania i wykończenia było więcej, bo napastnik inaczej się czuje jak ma sytuacje i odda strzał. Wtedy może dać jeszcze więcej. Ale cierpliwość popłaca i mam nadzieję, że w rewanżu postawimy kropkę nad i - skwitował Lewandowski.

Cała rozmowa z Robertem Lewandowskim w załączonym materiale wideo.