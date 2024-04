Siatkarski potentat pokonany po raz pierwszy od 45 meczów! Walka o finał trwa

Aktualne mistrzynie Włoch są zdecydowanymi faworytkami do wywalczenia tytułu również w tym sezonie. Fazę zasadniczą zakończyły z bilansem 26-0, w ćwierćfinale nie straciły ani jednego seta z Aeroitalia Smi Roma, a do wygranej 3:0 w pierwszym meczu z ekipą z Novary potrzebowały zaledwie 74 minut.

Podtrzymując zwycięską serię w środę, Conegliano zapewniłoby sobie awans do finału. Siatkarki Igor Gorgonzola zdołały jednak sprawić sporą niespodziankę i jako pierwszy zespół od wielu miesięcy pokonały najpotężniejszego z włoskich potentatów.

Pierwszą partię triumfatorki ostatniej edycji Pucharu Challenge wygrały bardzo wyraźnie (25:17), w drugiej zwyciężyły po wyrównanej walce (25:23). W kolejnych dwóch setach dominował zespół Wołosz, wygrał je do 17 oraz do 14 i wydawało się, że zdoła odwrócić losy spotkania. Te-break znów należał jednak do ekipy trenera Lorenzo Bernardiego, która na samym początku tej części spotkania wyszła na dwupunktowe prowadzenie i nie oddała go już do końca (15:12).

Najlepszą zawodniczką meczu wybrano węgierską przyjmującą Igor Gorgonzola, Gretę Szakmary. Najwięcej punktów dla zwyciężczyń zdobyła natomiast Marina Markova - 26. W zespole pokonanych najlepiej punktowały Szwedka Isabelle Haak (25) oraz Amerykanka Kathryn Plummer (21). Wołosz zakończyła mecz z trzema punktami w dorobku.

O awansie do finału Serie A1 zadecyduje trzeci mecz, który zostanie rozegrany w sobotę. Jego gospodarzem będzie Conegliano.

- Jestem dumna z tego, czego dokonałyśmy i dumna, że jestem częścią tej grupy - powiedziała MVP spotkania. - Znów miałyśmy w oczach ten ogień, dzięki któremu odwróciłyśmy serię z Chieri w ćwierćfinale (Novara przegrała pierwszy mecz, dwa kolejne wygrała i wywalczyła awans - przyp. red) i patrzymy na sobotni mecz jak na wspaniałą szansę. Rywalki są bardzo silne, nie przegrały od roku, ale my zrobimy wszystko, by przedłużyć naszą przygodę w play-offach - dodała Szakmary.

Na zakończoną w Novarze serię czterdziestu pięciu kolejnych zwycięstw drużyny Wołosz złożyło się 31 wygranych w lidze włoskiej, 10 w Lidze Mistrzyń, trzy w Pucharze Włoch i jedno w Superpucharze Italii.

Wiadomo już, że rywalem Conegliano lub Novary w finale będzie Savino Del Bene Scandicci. Zespół, którego zawodniczką od niedawna jest Pola Nowakowska, w 1/2 finału dwukrotnie pokonał 3:0 finalistę obecnej edycji Ligi Mistrzyń, Allianz Vero Volley Mediolan. MVP obu spotkań wybierano atakującą reprezentacji Włoch Ekaterinę Antropovą. Polka w półfinałowych spotkaniach nie pojawiła się na boisku.

Wyniki drugich meczów półfinałowych Serie A1 siatkarek:

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc Imoco Conegliano 3:2 (25:17, 25:23, 17:25, 14:25, 15:12)

Novara: Francesca Bosio (4), Marina Markova (26), Greta Szakmary (12), Caterina Bosetti (5), Anna Danesi (6), Sara Bonifacio (7), Eleonora Fersino (libero) oraz Valentina Bartolucci, Giulia De Nardi, Anne Buijs, Cristina Chirichella (1), Vita Akimova (2).

Conegliano: Joanna Wołosz (3), Isabelle Haak (25), Kelsey Robinson-Cook (12), Kathryn Plummer (21), Marina Lubian (8), Sarah Fahr (7), Monica De Gennaro (libero) oraz Robin De Kruijf, Alessaia Gennari, Madison Bugg.

Stan rywalizacji: 1-1.

Allianz Vero Volley Mediolan - Savino Del Bene Scandicci 0:3 (22:25, 22:25, 21:25)

Vero Volley: Alessia Orro (3), Paola Egonu (18), Miriam Sylla (7), Helena Cauzate (2), Raphaela Folie (10), Laura Heyrman (2), Teodora Pusić (libero) oraz Dana Rettke (7), Kara Bajema, Nika Daalderop, Brenda Castillo (libero).

Scandicci: Maja Ognjenović (2), Ekaterina Antropova (18), Zhu Ting (15), Britt Herbots (9), Linda Nwakalor (3), Ana Carolina Da Silva (9), Beatrice Parrocchiale (libero) oraz Binto Diop (5), Isabella Di Iulio.

Stan rywalizacji: 2-0 dla Savino Del Bene Scandicci. Awans do finału: Savino Del Bene Scandicci.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport