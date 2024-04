Przed nami kolejne mecze półfinałowe w ramach fazy play-off rozgrywek siatkarskiej SuperLegi. Już tylko jedno zwycięstwo dzieli siatkarzy Sir Safety Perugia od dostania się do wielkiego finału. We czwartkowy wieczór zagrają na wyjeździe z Allianz Milano. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Drużyna z Mediolanu kolejny sezon zaskakuje kibiców siatkówki w Italii, będąc w najlepszej czwórce rozgrywek, mimo że po rundzie zasadniczej zajęła niską lokatę. Przypomnijmy, że to właśnie Allianz Milano w poprzednim roku sensacyjnie wyeliminował w pierwszej rundzie play-off ekipę Perugii, która wygrała wówczas rundę zasadniczą.

Teraz scenariusz nieco przypomina wydarzenia sprzed roku, z tymże oba zespoły spotkały się na etapie półfinału. Mediolańczycy przystąpili do play-off z szóstej lokaty i zdołali pokonać w pierwszej rundzie wyżej notowaną Piacenzę. Teraz mają chrapkę na Perugię, która skończyła fazę zasadniczą na drugim miejscu.

To jednak Perugia prowadzi w rywalizacji do trzech zwycięstw i potrzebuje już tylko jednej wygranej do znalezienia się w finale. Klub Wilfredo Leona i Kamila Semeniuka wygrał pierwsze starcie u siebie, aby ulec w Mediolanie. Trzeci mecz to znowu wygrana przed własną publicznością siatkarzy Sir Safety.

Rywalizacja kolejny raz przenosi się do Mediolanu. Jeżeli i tym razem gospodarze wykorzystają atut własnego parkietu, wówczas decydujący mecz odbędzie się za kilka dni w Perugii.

