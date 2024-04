Dobre widowisko w Lublinie. Cztery gole w meczu Motoru z Arką

Gospodarze wyszli na prowadzenie dość szybko, bo już w siódmej minucie gry. Marcel Gąsior znakomicie zagrał piłkę do wychodzącego na wolne pole Bartosza Wolskiego. Ten w sytuacji "sam na sam" z Pawłem Lenarcikiem zachował zimną krew i posłał futbolówkę do siatki. Arka doprowadziła do wyrównania w 14. minucie spotkania. Karol Czubak wykorzystał podanie Janusza Gola i strzałem z bliskiej odległości pokonał Kacpra Rosę.

Kilka minut później trener Wojciech Łobodziński musiał dokonać wymuszonej zmiany. Plac gry opuścił kontuzjowany Sebastian Milewski, a jego miejsce zajął Hubert Adamczyk. W 29. minucie gry sędzia Daniel Stefański podyktował "jedenastkę" dla Arki. Dawid Gojny sfaulował w polu karnym Michała Króla. Rzut karny pewnie wykorzystał Piotr Ceglarz. Motor po raz drugi w tym meczu wyszedł na prowadzenie.

Jeszcze przed przerwą obie ekipy miały swoje szanse na gole. Strzelali Marcel Dobrotka z Arki oraz Samuel Mraz z Motoru, ale obaj minimalnie chybili. Lublinianie zeszli do szatni z jednobramkowym prowadzeniem.

Tempo gry na początku drugiej połowy nie było zbyt wysokie. Przełom nastąpił w 62. minucie gry. Wtedy kapitalnym uderzeniem z dystansu popisał się Adamczyk. Rosa wyciągnął się jak struna, ale nie był w stanie sięgnąć piłki. Na tablicy z wynikiem pojawił się rezultat 2:2.

Drugie trafienie napędziło gdynian. Arka zaczęła odważniej atakować, lecz nie miało to przełożenia na kolejną bramkę. W końcówce meczu odpowiadać próbował Motor, ale także w ich przypadku nie zakończyło się to golem na wagę zwycięstwa. Ostatecznie w Lublinie padł remis 2:2. Arka powiększyła przewagę nad drugą w tabeli Lechią do dwóch punktów. Tyle, że gdańszczanie swój mecz rozegrają w niedzielę i w przypadku zwycięstwa przeskoczą gdynian. Natomiast Motor nie wykorzystał szansy na wyprzedzenie Górnika Łęczna i GKS Katowice i pozostał na piątym miejscu.

Motor Lublin - Arka Gdynia 2:2 (2:1)

Bramki: Wolski 7, Ceglarz 31 (rz.k.) - Czubak 14, Adamczyk 62

Skrót meczu Motor Lublin - Arka Gdynia