MMA w PlusLidze! Wrona "znokautowany" przez... kolegę z drużyny. "Mocno wali"

Projekt Warszawa wygrał we czwartkowy wieczór w Lublinie z Bogdanką LUK 3:1 w pierwszym meczu ćwierćfinału fazy play-off PlusLigi. W trakcie rywalizacji doszło do niebezpiecznego zdarzenia pomiędzy Andrzejem Wroną i Bartłomiejem Bołądziem. W efekcie ten pierwszy mocno oberwał z łokcia.

Do sytuacji doszło, kiedy Wrona i Bołądź skoczyli razem do bloku. Wówczas atakujący Projektu przypadkowo uderzył swojego starszego kolegę łokciem. Były środkowy m.in. AZS-u Częstochowa mocno odczuł ten cios, przypominający atak rodem z pojedynków MMA.

- Najważniejsze są wyświetlenia, co? Weźmy Wronę to każdy będzie chciał zobaczyć, co ma na czole (śmiech). Swój mnie "trafił", MVP - z łokcia. A mocną ma rękę, mocno atakuje i mocno z łokcia też "wali". Takie rzeczy się zdarzają. Najważniejsze, że wygraliśmy i zrobiliśmy pierwszy krok. Trudne spotkanie. Jedziemy do Warszawy i teraz kolejny ważny mecz przed nami - przyznała "ofiara" Bołądzia, w rozmowie z Adrianem Brzozowskim, tuż po zakończonym spotkaniu.

Wrona, mimo "nokautu", może być zadowolony. Warszawianie odnieśli cenne zwycięstwo na trudnym terenie 3:1 i tym samym uczynili milowy krok w stronę awansu do półfinału PlusLigi. Czwartkowa konfrontacja zaczęła się jednak dla Projektu bardzo kiepsko, czego dowodem wysoka porażka w pierwszym secie 16:25.

- Lublin zaczął bardzo dobrze to spotkanie. Szczególnie na zagrywce i w bloku. Do tego nasze błędy w ataku. Wiedzieliśmy jednak, że to jest długi mecz i wbrew pozorom, to może być długi play-off. To nie jest tak, że przegrywasz pierwszego seta i jest już po wszystkim. Jestem dumny, że wróciliśmy, odpowiedzieliśmy jeszcze mocniej w tym drugim secie i że utrzymaliśmy dobrą dyspozycję aż do końca. Brawa dla całej drużyny - skwitował doświadczony siatkarz.

Rewanżowe starcie odbędzie się już w najbliższą niedzielę o godz. 14:45 w warszawskiej Arenie Ursynów.

Rozmowa z Andrzejem Wroną w załączonym materiale wideo.