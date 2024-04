Rysice zagrają w wielkim finale po raz czwarty. Trzy razy z rzędu przegrały decydującą batalię, a sezon 2019/20, który ze względu na pandemię COVID-19 przerwano po rundzie zasadniczej, również zakończyły na drugim miejscu. Wtedy lepszy o punkt okazał się zespół z Polic.

Przed rokiem ekipa z Podkarpacia musiała uznać wyższość ŁKS-u Commercecon Łódź. Wszystkie te zmagania dobrze pamięta trenerski duet PGE Rysic - Stephane Antiga i Bartłomiej Dąbrowski.

- Nie ukrywam, że marzy mi się na zakończenie współpracy w Rzeszowie, żeby to złoto wreszcie zdobyć. Wszyscy bardzo byśmy tego chcieli i marzymy o tym. Nie ukrywam, że zrealizowanie takiego marzenia byłoby czymś fantastycznym - przyznał asystent Antigi, który w Rzeszowie pracuje już szósty sezon. Francuz zapowiedział jednak już wcześniej, że jego przygoda z Rysicami dobiega końca.

PGE Rysice w tym sezonie trzykrotnie zmierzyły się z Grupą Azoty Chemikiem Police. W Tauron Lidze musiały uznać wyższość przeciwniczek - w Szczecinie 0:3, a u siebie 2:3. Zwyciężyły natomiast w ćwierćfinale Pucharu Polski 3:1.

W Rzeszowie wszyscy liczą, że w końcu zespół sięgnie po upragniony tytuł.

- Cholernie mi zależy. Nie chcę powtórzyć tego, co było w tamtym sezonie. Zależy mi i naprawdę chcę wycisnąć jak najwięcej. Oczywiście, mamy jakieś tam problemy zdrowotne, jesteśmy zmęczone. Może też już trochę mamy dość tego sezonu, ale niezależnie od tego, co komu jest i jak się czuje, musimy cisnąć do końca. Ja nie odpuszczę. Nawet jakby mi nogę urwało, to nie odpuszczę, bo chcę zdobyć po prostu zdobyć ten upragniony złoty medal - powiedziała Weronika Centka, środkowa "Rysic".

Rzeszowianki finałową batalię, która potrwa do trzech wygranych meczów, zaczną w piątek w Szczecinie. Drugie spotkanie zaplanowane jest na wtorek w Rzeszowie, trzecie odbędzie się 19 kwietnia w Szczecinie. Ewentualna czwarta potyczka - 23 kwietnia na Podpromiu, a piąta - gdyby zaszła taka potrzeba - w Szczecinie trzy dni później. Wszystkie mecze rozgrywane będą o godz. 20:30.

