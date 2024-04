To koniec marzeń! Fatalne wieści dla czołowej tenisistki świata, w tym roku już nie zagra

Jedna z najlepszych deblistek świata może mówić o wielkim pechu. Storm Hunter poinformowała w mediach społecznościowych, że zerwała ścięgno Achillesa. Jej przerwa potrwa co najmniej kilka miesięcy.

To oznacza, że Australijka nie zagra w m.in. igrzyskach olimpijskich, w których chciała wywalczyć medal.



- Podczas ostatniego treningu przed meczem, upadłam, a badania potwierdziły, że zerwałam ścięgno Achillesa - napisała w krótkim oświadczeniu.

Dodała też, że dziękuję wszystkim za słowa wsparcia i zamierza wspierać swoje koleżanki w starciu z Meksykankami. Jej doping się przydał, gdyż Australijki wygrały w piątek dwa spotkania, a ona została nagrodzona wielką owacją, kiedy pojawiła się na trybunach.



Spekuluje się, że 29-latka ma wrócić na kort w 2025 roku.

Hunter to trzecia zawodniczka deblowego rankingu WTA. Hunter w 2022 roku wygrała US Open, a w tym roku doszła do półfinału Australian Open.

