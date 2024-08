Po raz pierwszy od 11 lat! Polak zwycięzcą Bohdan Tomaszewski Cup

- Jest wielka radość, że udało mi się wygrać ten turniej. To jest największy tytuł w mojej karierze. Po raz pierwszy wygrałem imprezę kategorii pierwszej w Tennis Europe. No i udało mi się to w Warszawie, w domu, a z trybun wspierała mnie najbliższa rodzina. Przez cały turniej pomagał mi tu także trener naszej kadry U16 Mateusz Czyżewski, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Tym bardziej, że to był bardzo trudny i wymagający finał – powiedział Urbański.

W sobotnim finale Polak pokonał 7:5,6:4 Holendra Nanda Vandepoela. W pierwszej partii Janek uzyskał przewagę „breaka” na 3:2 i gdy potem wyszedł na 5:4 serwował na seta. Jednak rywalowi udało się przełamać Polaka i wyrównał n 5:5, po czym znowu stracił swoje podanie.

Za drugim podejściem Urbański rozstrzygnął losy seta wynikiem 7:5 na swoją stronę po ponad godzinnej walce. W drugiej partii zdobył „breaka” już na 2:1, a z po drugim przełamaniu odskoczył na 5:2. Byliśmy świadkami dość nerwowej końcówki, bowiem Belg zdobył dwa kolejne gemy. Jednak Janek w ostatnim gemie wykorzystał atut swojego serwisu i utrzymał go, nie tracąc punktu, wykorzystując pierwszego meczbola.

Urbański w poprzedniej edycji turnieju, również rozgrywanej na obiekcie Warszawianki, był uznawany za jednego z faworytów, ale nieoczekiwanie odpadł już w drugiej rundzie.

- Na pewno w tym roku chciałem tu pokazać, że stać mnie na więcej. W tamtym roku nie był to najlepszy występ. Dlatego byłem bardzo skupiony od początku, przede wszystkim na tym, żeby pierwsze trzy mecze wygrać i później zobaczyć jak dalej mi pójdzie. No i się udało, jestem w finale. To mój najlepszy wynik na razie i mam nadzieję, że jutro uda mi się wygrać. Jeszcze niedawno miałem tak, że wolałem grać gdzieś dalej, z dala od rodziny i znajomych. Ale ostatnio jest tak, że wolę jak ktoś bliski czy rodzina jest na trybunach, jak mam jakieś wsparcie na meczach. Także fajnie, że gram u siebie w Warszawie – powiedział Urbański.

Równolegle na sąsiednim korcie rozgrywany był finał kadetek, a w nim Tea Kovacevic z Bośni i Hercegowiny pokonała 6:2, 6:1 Bułgarkę Walerię Garnewską.

W ceremonii nagradzania zwycięzców i finalistów Bohdan Tomaszewski Cup 2024 wzięli udział zwycięzcy z lat ubiegłych: podwójny triumfator Michał Dembek (2012-13) oraz Piotr Szczepanik, finalista z 1993 roku i zwycięzca z 1994, a także dyrektor turnieju Tomasz Tomaszewski i członkini zarządu PZT Daria Sulgostowska.

Turniej od początku związany z Warszawą

Historia Bohdan Tomaszewski Cup sięga 1968 roku, a od samego początku jego ideą jest stwarzanie szans młodym zawodniczkom i zawodniczkom do zdobywania niezbędnego doświadczenia i ogrania w rywalizacji z rówieśnikami, nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Od kilkunastu lat impreza zaliczana jest do cyklu Tennis Europe, co sprawia, że uczestnicy zdobywają też punkty do rankingów TE.

Kilka pierwszych edycji turnieju odbyło się na kortach warszawskiej Agrykoli, zanim został przeniesiony na Warszawiankę W latach 2012-22

gościł na kortach Legii.

Polskie akcenty w BTC:

W turnieju o puchar Bohdana Tomaszewskiego wystąpili m in.: Magdalena Grzybowska (zwyciężczyni w roku 1992); Joanna Sakowicz (zwyciężczyni w roku 1999); Marta Domachowska (zwyciężczyni edycji 2000-01); Agnieszka Radwańska (zwyciężczyni w roku 2004 w singlu i w deblu wspólnie z siostrą Urszulą); Iga Świątek (półfinalistka w roku 2014); Dawid Olejniczak (zwycięzca w roku 1999); dwukrotny triumfator Grzegorz Panfil (w latach 2003-04); Hubert Hurkacz (półfinalista w roku 2012); a także Łukasz Kubot, Marcin Matkowski, Mariusz Fyrstenberg i wielu innych wybitnych polskich tenisistów. Ostatnim Polakiem, który triumfował w BTC był Michał Dembek, dwukrotny zwycięzca z lat 2012-13.

Patron i współpomysłodawca turnieju redaktor Bohdan Tomaszewski to legenda dziennikarstwa. Urodzony w roku 1921 Bohdan Tomaszewski, za młodu grał z powodzeniem w tenisa. Przypomnijmy, rok 1921 to także rok ukonstytuowania się Polskiego Związku Tenisowego. Tomaszewski wziął udział w Powstaniu Warszawskim jako żołnierz AK (ps. „Mały”).

Tomaszewski relacjonował 12 igrzysk olimpijskich, wiele mistrzostw świata. Pisał książki, artykuły i felietony. Otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i Medal Zasłużonego dla Miasta Warszawy. Zmarł w 2015 roku.

Jan Urbański - Nand Vandepoele 2:0 (7:5, 6:4)

Tea Kovacevic - Valeria Garnevska 2:0 (6:2, 6:1)

