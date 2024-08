Rosjanka postraszyła Arynę Sabalenkę. Spektakularny powrót wiceliderki rankingu

Jekatierina Aleksandrowa była przeciwniczką Aryny Sabalenki w trzeciej rundzie US Open. Rosjanka postraszyła wiceliderkę rankingu, ale ostatecznie to Białorusinka wygrała mecz w trzech setach (2:6, 6:1, 6:2).

Aleksandrowa świetnie weszła w to spotkanie. Plasująca się na 31. miejscu w rankingu WTA zawodniczka w pierwszym secie dwukrotnie przełamała oponentkę, dzięki czemu bez większych problemów była w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę w tej odsłonie pojedynku.

Przegrany set zadziałał na Sabalenkę jak płachta na byka. Wiceliderka światowego zestawienie zaczęła dominować na korcie. W drugiej części rywalizacji pochodząca z Mińska tenisistka wygrała dwa gemy serwisowe przeciwniczki, tym samym doprowadzając do wyrównania.

W trzecim secie Aleksandrowa również nie była w stanie znaleźć odpowiedzi na bardzo skuteczną grę przeciwniczki. Chociaż Rosjance udało się raz przełamać Sabalenkę, to był to tylko jeden z dwóch gemów zdobytych przez nią w tej odsłonie meczu. Finalnie Białorusinka wygrała trzeciego seta i tym samym zapewniła sobie awans do kolejnej rundy zmagań za oceanem. W czwartej rundzie naprzeciwko Sabalenki stanie Elise Mertens.