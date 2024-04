Przed nami bardzo ciekawie zapowiadający się mecz 27. kolejki Fortuna 1 Ligi. Wisła Płock zmierzy się z Wisłą Kraków. Transmisja meczu Wisła Płock - Wisła Kraków w Polsacie Sport Extra i online na Polsat Box Go.

W sobotę zostanie rozegrane spotkanie, które może okazać się kluczowe, jeżeli chodzi o ostateczny wygląd tabeli Fortuna 1 Ligi. Naprzeciwko siebie staną bowiem zespoły, które mają na swoim koncie tyle samo punktów i nadal pozostają w walce o awans do najlepszej szóstki na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

Piłkarze klubu z Płocka dobrze zaprezentowali się w poprzedniej kolejce rywalizacji na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Wygrali bowiem z ekipą GKS Tychy 1:0. Czy podopieczni Dariusza Żurawia pokażą się z równie dobrej strony w nadchodzącym starciu?





Zawodnicy "Białej Gwiazdy" nie mogą być natomiast zadowoleni z wyniku, który osiągnęli w poprzedniej kolejce. Wisła Kraków na swoim stadionie zmierzyła się z zespołem Motoru Lublin. Wisła przegrała to spotkanie 1:3, natomiast kolejkę wcześniej poległa w starciu z Chrobrym Głogów (2:3). Tym samym zespół ze stolicy Małopolski oddalił się do awansu do PKO BP Ekstraklasy.

Transmisja meczu Wisła Płock - Wisła Kraków w Polsacie Sport Extra i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:20.