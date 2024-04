Wielki wyczyn trenera Jastrzębskiego Węgla! Wygląda to okazale

Jastrzębianie podejmowali Indykpol AZS Olsztyn i mimo porażki w pierwszym secie, wygrali 3:1. Taki wynik pozwolił im zameldować się w półfinale play-off i jednocześnie uhonorować jubileusz Mendeza.

Ten trafił do Jastrzębskiego w 2022 roku z Asseco Resovii Rzeszów. O ile w stolicy Podkarpacia nie było mu dane cieszyć się z sukcesów, tak na Górnym Śląsku pokazał swój kunszt trenerski. Dowodem na to mistrzostwo Polski wywalczone przed rokiem oraz dwukrotne dotarcie do finału Ligi Mistrzów. W zeszłym sezonie podopieczni argentyńskiego szkoleniowca przegrali z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, ale w obecnej kampanii nadal mają szansę sięgnąć po Puchar Europy. W maju o to trofeum zmierzą się z Trentino Volley.

ZOBACZ TAKŻE: Bohaterski wyczyn siatkarza. Uratował życie koledze z zespołu

Do tego 59-latek sięgnął z polskim zespołem po Superpuchar Polski oraz dwukrotnie docierał do finału Pucharu Polski. W stu meczach w roli trenera Jastrzębskiego odniósł aż 79 zwycięstw.

Mendez z powodzeniem pracuje także jako selekcjoner reprezentacji Argentyny, z którą wywalczył mistrzostwo Ameryki Południowej w 2023 roku, natomiast na poprzednich igrzyskach w Tokio sięgnął po brązowy medal.