Nowy klub oficjalnie w PlusLidze! Powrót po wielu latach

Stilon Gorzów po wielu latach przerwy wróci do siatkarskiej ekstraklasy! Informację tę przekazali prezydent miasta Gorzów Wielkopolski Jacek Wójcicki oraz prezes PZPS Sebastian Świderski. Drużyna przejmie miejsce KGHM Cuprum Lubin.

Przed rozpoczęciem meczu play-off drugiej ligi Stilon Gorzów – Anioły Toruń prezydent miasta Jacek Wójcicki przekazał informację, że klub z Gorzowa Wielkopolskiego od przyszłego sezonu będzie grał w PlusLidze. Przejmie miejsce w elicie od KGHM Cuprum Lubin. Wiadomość tę potwierdził prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.

– Plus Liga wróci do Gorzowa po wielu latach. Bardzo się cieszę się że miłość do siatkówki w moim rodzinnym mieście jest wciąż żywa, wierzę, że przed nami dobre sportowe emocje w przepięknym obiekcie, jakim jest Arena Gorzów – powiedział prezes Sebastian Świderski, cytowany przez stronę Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski.

Stilon swoje mecze będzie rozgrywał w Arenie Gorzów, obiekcie oddanym do użytku w grudniu 2023 roku. W styczniu rozegrano tam mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA), wygrane przez reprezentację Polski. Do gorzowskiego klubu z budżetu miasta trafi 1 200 000 zł.

Stilon Gorzów przez dziesięć sezonów występował w ekstraklasie siatkarzy. Po raz pierwszy w sezonie 1961/62, po raz ostatni w 2003 roku (pod nazwą GTPS). Był jedną z drużyn, która w 2000 roku zainaugurowała rozgrywki w pierwszym sezonie ligi zawodowej w Polsce (PLS). Największe sukcesy klubu to srebrny (2000) i brązowy medal (1999) mistrzostw Polski oraz Puchar Polski wywalczony w 1997 roku.