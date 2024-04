PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - Trefl Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo

Gdańszczanie mają za sobą długą drogę z północy na południe kraju z nadzieją, że uda się sprawić sensację i pokonać faworyzowanych gospodarzy. Blisko tego było w Trójmieście, gdzie kibice byli świadkami tie-breaka. Siatkarze Trefla prowadzili już 2:1 w setach, ale ostatecznie musieli pogodzić się z porażką.

Kwestia awansu do półfinału PlusLigi wciąż jest jednak otwarta. Resovii do pełni szczęścia potrzebne jest jakiekolwiek zwycięstwo. Gdańszczanie w przypadku wygranej po tie-breaku doprowadzą do tzw. złotego seta, natomiast każdy inny triumf gości pozwoli im zameldować się w strefie medalowej.

Taki scenariusz byłby nie lada niespodzianką, ale z pewnością nie jest niemożliwy do zrealizowania. Tym bardziej, że Resovia będzie musiała radzić sobie do końca sezonu bez kontuzjowanego Stephana Boyera. Francuski siatkarz doznał bolesnej kontuzji przed kilkoma dniami w Gdańsku.

Na zwycięzcę tego dwumeczu w półfinale czeka już Jastrzębski Węgiel.

