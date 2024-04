Żona siatkarza przerwała wywiad! "Wypatruj nagłówków"

Mimo że warszawianie wygrali, trzeba przyznać, że ich rywale zagrali naprawdę świetne spotkanie. Szczególnie wyróżniał się Damian Schulz, który raz po raz bezlitośnie punktował stołecznych graczy.

- Lublin zagrał fenomenalne spotkanie. Pokonali nas 3:0. Nie wiem, jakie Damian Schulz miał liczby (statystyki) po tych trzech setach, pierwszy raz pomylił się chyba na początku złotego seta. Tak to wszystko kończył. W zagrywce wszyscy ryzykowali i trafiali, i grało nam się bardzo ciężko - powiedział po meczu kapitan Projektu Warszawa, Andrzej Wrona.

Porażka 0:3 musiała zdemotywować siatkarzy Piotra Grabana, ale znaleźli oni w sobie ogrom siły i po złotym secie wyszli zwycięsko z tego dwumeczu.

- Przed tym złotym setem powiedzieliśmy sobie, że jeśli w ogóle chcemy myśleć i marzyć o medalach w tym sezonie, to musimy odciąć to, co się wydarzyło i zagrać tak, jakby jutra miało nie być. Jestem dumny, bo było ciężko podnieść się po takiej porażce, ale to też dzięki wsparciu publiczności, która w tym złotym secie dołożyła parę decybeli, zdeprymowała przeciwników. Cieszymy się, że jesteśmy w najlepszej "czwórce".

W pewnym momencie prowadzącemu wywiad Jerzemu Mielewskiemu i Wronie przeszkodziła... żona siatkarza, aktorka Zofia Zborowska-Wrona. Podbiegła do męża, ucałowała go i szybko uciekła z widoku kamer. "Wypatruj nagłówków" - zażartował Mielewski. "Ciężko zrównoważyć, gdy ma się takie kibicki" - dodał Wrona.

Projekt Warszawa w półfinale zmierzy się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

Cały wywiad z Andrzejem Wroną w załączonym materiale wideo