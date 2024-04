Ranking ATP: Hurkacz stracił pozycję. Zmiany w pierwszej dziesiątce

Po turnieju w Monte Carlo Hubert Hurkacz spadł z ósmego na dziewiąte miejsce w rankingu ATP. Polskiego tenisistę wyprzedzili w zestawieniu obaj finaliści monakijskiej imprezy - Grek Stefanos Tsitsipas oraz Norweg Casper Ruud. W pierwszej dziesiątce rankingu doszło do kilku zmian.

Hurkacz dotarł w Monako do trzeciej rundy - po wygranych z Brytyjczykiem Jackiem Draperem i Hiszpanem Roberto Bautistą-Agutem przegrał z Ruudem 4:6, 2:6. Norweski gracz później pokonał jeszcze Francuza Ugo Humberta oraz lidera światowej listy, Novaka Djokovicia. Dopiero w finale nie sprostał rewelacyjnie spisującemu się w ubiegłym tygodniu Tsitsipasowi.

ZOBACZ TAKŻE: Turniej ATP w Monte Carlo rozstrzygnięty! Pogromca Djokovicia i Hurkacza zawiódł (WIDEO)

25-latek z Aten zaczynał Rolex Monte-Carlo Masters jako dwunasty zawodnik rankingu, a zakończył jako siódmy gracz na świecie. W drodze do końcowego zwycięstwa pokonał m.in. rozstawionego z numerem piątym Alexandra Zvereva, zwycięzcę Australian Open 2024 Jannika Sinnera, a w finale wspomnianego Ruuda (6:1, 6:4). To jego trzeci triumf w rozgrywanym na ziemnych kortach turnieju w Monako - wcześniej wygrywał go w 2021 i 2022 roku.

Finałowy rywal Tsitsipasa również zanotował spory awans - z dziesiątego na szóste miejsce. Z pierwszej dziesiątki wypadł natomiast ubiegłoroczny finalista z Monte Carlo, Duńczyk Holger Rune, który jeszcze przed tygodniem był przed Hurkaczem - na siódmej pozycji - a obecnie jest dwunasty. O dwa miejsca, z szóstego na ósme, spadł natomiast Andrej Rublew, który przed rokiem w Monako wygrał, a w tym sezonie odpadł już w drugiej rundzie.

Drugim najwyżej notowanym polskim tenisistą pozostaje Maks Kaśnikowsk. 20-latek z Warszawy w poniedziałkowym zestawieniu przesunął się o osiem miejsc i jest 245 - to jego najwyższa pozycja w karierze. Daniel Michalski zajmuje 318. pozycję (spadek o 17), a odbudowujący swój ranking po ubiegłorocznym zawieszeniu Kamil Majchrzak - 354. Zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego, były 75. zawodnik rankingu ATP, w ostatnim czasie brał udział w dwóch turniejach w egipskim Szarm El-Szejk. Pierwszy wygrał, w drugim odpadł w 1/8 finału, co dało mu awans o 52 miejsca.

Raking ATP (wydanie z 15 kwietnia 2024 roku):

1 (1). Novak Djoković (Serbia) 10,035 punktów

2 (2). Jannik Sinner (Włochy) 8,750

3 (3). Carlos Alcaraz (Hiszpania) 8,645

4 (4). Daniił Miedwiediew 7,085

5 (5). Alexander Zverev (Niemcy) 5,425

6 (10). Casper Ruud (Norwegia) 4,025

7 (12). Stefanos Tsitsipas (Grecja) 3,995

8 (6). Andrej Rublew 3,935

9 (8). Hubert Hurkacz (Polska) 3,675

10 (9). Grigor Dimitrow (Bułgaria) 3,640

11 (11). Alex de Minaur (Australia) 3,510

12 (7). Holger Rune (Dania) 3,395

13 (15). Ugo Humbert (Francja) 2,535

14 (14). Ben Shelton (USA) 2,490

15 (13). Taylor Fritz (USA) 2,450

16 (16). Tommy Paul (USA) 2,350

17 (17). Karen Chaczanow 2,115

18 (18). Alexander Bublik (Kazachstan) 1,992

19 (19). Sebastian Baez (Argentyna) 1955

20 (20). Adrian Mannarino (Francja) 1,875

...

245 (253). Maks Kaśnikowski (Polska) 232

...

318 (301). Daniel Michalski (Polska) 168

...

354 (406). Kamil Majchrzak (Polska) 142

...

458 (459). Filip Peliwo (Polska) 94

...

470 (476). Martyn Pawelski (Polska) 88

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport