Turcy donoszą o transferze polskiej siatkarki. To ma być jej nowy klub

Czyrniańska swoją przygodę z siatkówką rozpoczęła w UKS Dwójka Krynica. W 2017 roku rozpoczęła naukę i trenowanie w Szkole Mistrzostwa Sportowego PZPS w Szczyrku. Stamtąd w 2021 roku trafiła do Chemika Police i po zaledwie dwóch sezonach, w wieku 19 lat, wyjechała do Turcji, by reprezentować barwy Eczacibasi Stambuł.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja we Włoszech, Trentino poza finałem. "Jest wielkie rozgoryczenie"

Przygoda w Stambule opatrzona była kontuzjami - najpierw uraz kostki, a potem problemy z mięśniami brzucha. Z tego powodu Polka nie rozegrała zbyt wielu minut na boisku, ale udało jej się wywalczyć tytuł klubowej mistrzyni świata.

- W Turcji czuję się naprawdę bardzo dobrze. Z dziewczynami tworzymy niesamowitą atmosferę, mamy superrelacje i spędzamy też razem sporo czasu poza boiskiem, co jest dużym plusem. Wiele rzeczy mi się tutaj podoba - podoba mi się miasto, podoba mi się klub, podobają mi się ludzie, którzy go tworzą - opowiadała Czyrniańska w rozmowie z oficjalnym serwisem Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

W ostatnim sezonie w Eczacibasi Polka może wywalczyć tytuł mistrzowski, bo jej zespół awansował do finału i mierzy się z Fenerbahce Stambuł, w którym występuje inna reprezentantka Polski - Magdalena Stysiak. Stan rywalizacji wynosi 1:1.

Co z karierą reprezentantki Polski w kolejnym sezonie? Według informacji tureckiego portalu voleybolplus.com Czyrniańska nie dokona diametralnych zmian - pozostanie w Turcji, a nawet w Stambule - i zasili szeregi Bahcelievler Belediyespor, przyszłosezonowego beniaminka najlepszej tureckiej ligi.

Przed zmianą klubu na Czyrniańską czeka jeszcze walka o wyjazd na igrzyska olimpijskie do Paryża, bo otrzymała powołanie do szerokiej kadry trenera Lavariniego.