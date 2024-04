Starcie gigantów i przedwczesny finał - w ten sposób określany jest dwumecz Manchesteru City z Realem Madryt w tegorocznym ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Któryś z potentatów odpadnie już na tym etapie, podczas gdy triumfator będzie uznawany za głównego faworyta do wygrania całych zmagań. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Koneserzy futbolu na najwyższym poziomie mogą szykować się na kolejny kosmiczny mecz z udziałem obu drużyn. Na Santiago Bernabeu było dosłownie wszystko, co potrzebne, aby mecz piłkarski nazwać idealnym - dramaturgia, efektowne trafienia i grad goli.

Ostatecznie spotkanie w stolicy Hiszpanii zakończyło się remisem 3:3, co jedynie podsyca apetyty przed rewanżem. Wytypować triumfatora graniczy niemal z cudem. Po obu stronach barykady wielcy piłkarze i wielcy trenerzy.

Manchester i Real zmierzają po mistrzostwa w swoich krajach. City rozgromiło ostatnio u siebie Luton 5:1 i wróciło na fotel lidera Premier League, wykorzystując porażki Arsenalu i Liverpoolu. Podopieczni Pepa Guardioli mają dwa punkty przewagi nad "Kanonierami" i "The Reds".

Z kolei "Królewscy" pokonali w miniony weekend na wyjeździe RCD Mallorca 1:0 i mają osiem "oczek" więcej od drugiej Barcelony. A już 21 kwietnia czeka nas El Clasico, które może definitywnie pogrzebać szanse "Dumy Katalonii" na dogonienie Realu.

Madrytczycy na razie nie myślą jednak o konfrontacji z ekipą Roberta Lewandowskiego, chcąc zapewnić sobie awans do półfinału Ligi Mistrzów kosztem obrońców trofeum. Warto przy tym zaznaczyć, że konfrontacja "The Citizens" z "Los Blancos" to jednocześnie konfrontacja dwóch ekip, które sięgały po Puchar Europy w ostatnich edycjach.

Mówi się, że i w tym roku będzie podobnie - triumfator tego dwumeczu wygra całą Ligę Mistrzów, mimo że w grze są jeszcze m.in. Paris Saint-Germain. Przegrany będzie musiał pogodzić się z klęską, bo odpadnięcie w ćwierćfinale dla takich drużyn to duże rozczarowanie, nawet jeżeli trzeba mierzyć się z innym gigantem.

