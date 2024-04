Przygotowania do igrzysk storpedowane przez... żółwia. "To naprawdę smutne"

24-letni Keskinen i starsza od niego o 8 lat Kurtbay przygotowywali się do igrzysk nieopodal należącej do Hiszpanii wyspy Lanzarote. W trakcie jednego z treningów ich katamaran uległ dość poważnym uszkodzeniom po tym, jak uderzył w sporych rozmiarów żółwia.

- W momencie zdarzenia słońce świeciło nam dość mocno w oczy, więc nie było szans na odpowiednio szybką reakcję. Usłyszeliśmy jedynie głośny dźwięk. Mamy nadzieję, że żółw przeżył ten wypadek - powiedziała Kurtbay podczas spotkania w Fińskim Komitecie Olimpijskim w Helsinkach.

Na tym nie koniec pecha fińskich sportowców. Podczas niedawnych zawodów Palma de Mallorca Sailing, Akseli Keskinen i Sinem Kurtbay, startujący z konieczności na zapasowym katamaranie, mieli kolejny wypadek!

- Podejrzewamy, że trafiliśmy na spory kawałek twardego plastiku. Ledwo dopłynęliśmy do końca trasy, bo kadłub cały czas przeciekał. Jest to bardzo irytujące, ponieważ nie mamy już części zamiennych. Złożyliśmy już na nie zamówienie, ale biorąc pod uwagę czas produkcji i dostawy, jesteśmy unieruchomieni na 6-8 tygodni. Nie mówiąc już o tym, że będzie nas to kosztowało minimum 8 tysięcy euro. Całego procesu nie da się niestety przyspieszyć. Musimy czekać i to jest naprawdę smutne - dodała Kurtbay, cytowana przez dziennik "Helsingin Sanomat".

Keskinen i Kurtbay na poprzednich igrzyskach olimpijskich zajęli 13. miejsce.