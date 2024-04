Olsztynianie do ostatniej kolejki toczyli bój z Grupą Azoty ZAKSA o awans do najlepszej ósemki ligi. Ekipa z Warmii i Mazur do spełnienia tego celu potrzebowała wygrać jednego seta z zespołem ze Ślepska, natomiast kędzierzynianie musieli wywalczyć dwie partie w starciu z Jastrzębskim Węglem. Plan udało się zrealizować Indykpolowi, który pokonał Ślepsk Malow Suwałki 3:1. ZAKSA musiała uznać wyższość mistrza Polski 1:3.

W ćwierćfinale Indykpol trafił na mistrza Polski - Jastrzębski Węgiel. W tej rywalizacji ósma ekipa rundy zasadniczej nie miała szans. W pierwszym meczu przegrała 0:3 (18:25, 16:25, 19:25), drugie stracie nieoczekiwanie rozpoczęła od wygranego seta (25:21), ale w kolejnych została rozgromiona (14:25, 12:25, 23:25) i wyeliminowana z dalszej rywalizacji o medale.

Rywalem zespołu z Warmii i Mazur będzie PSG Stal Nysa, która po rundzie zasadniczej zameldowała się na siódmym miejscu i w pierwszej fazie play-off trafiła na Aluron CMC Warta Zawiercie. Nysanie w pierwszym spotkaniu przegrali 0:3 (26:28, 19:25, 19:25) natomiast w rewanżu byli blisko, by dokonać sensacji, bo prowadzili już 2:0 (25:21, 25:20). Jednak w kolejnych setach musieli uznać wyższość Aluronu (15:25, 21:25, 9:15) i pożegnać się z walką o wyższe miejsca.

Z olsztyńskiej Hali Urania przeniesiemy się do Lublina, gdzie Bogdanka zmierzy się z Treflem Gdańsk. Stawką będzie objęcie prowadzenia w rywalizacji o piąte miejsce. Gospodarze czwartkowego spotkania byli blisko sprawienia niespodzianki w ćwierćfinałowym dwumeczu przeciwko Projektowi Warszawa. Choć w pierwszym meczu LUK przegrał 1:3 (25:16. 13:25, 19:25, 19:25), to w drugim odniósł pewną wygraną 3:0 i o tym kto awansuje do półfinału zadecydował "złoty set". W nim lepsi okazali się zawodnicy stołecznego zespołu (15:12).

W czwartek do Lublina przyjedzie Trefl Gdańsk. Podopieczni Igora Juricicia w 1/4 finału PlusLigi walczyli z Asseco Resovią Rzeszów. Była to zacięta rywalizacja - pierwsze spotkanie w Gdańsku zostało rozstrzygnięte w tie-breaku na korzyść przyjezdnych (25:19, 25:27, 23:25, 25:16, 15:11), drugie również wygrał Trefl, tym razem pewniej 3:1 (28:26, 23:25, 14:25, 16:25). Gdańszczanom pozostała walka o piąte miejsce.

Czwartkowe mecze PlusLigi - 18.04. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Pierwszy mecz o siódme miejsce: Indykpol AZS Olsztyn - PSG Stal Nysa - 17:30, Polsat Sport

Pierwszy mecz o piąte miejsce: Bogdanka LUK Lublin - Trefl Gdańsk - 20:30, Polsat Sport