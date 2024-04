Rywalizacja we włoskiej SuperLega toczy się do trzech zwycięstw. Sir Susa Vim Perugia wraca do gry w wielkim finale po rocznej przerwie. W poprzednim sezonie zespół Wilfredo Leona, prowadzony wówczas przez byłego trenera naszej reprezentacji – Andreę Anastasiego sensacyjnie odpadł z rywalizacji już w pierwszej rundzie play-off, mimo że w sezonie zasadniczym był absolutnym dominatorem. Pogromcami Leona, Semeniuka i spółki byli siatkarze Allianzu Mediolan. Porażka już na tym etapie walki o scudetto kosztowała Anastasiego posadę.

W tym sezonie Perugia przystępowała do play-off z drugiego miejsca. Znów spotkała się z mediolańczykami, ale tym razem w drugiej rundzie czyli na poziomie półfinałów. Tym razem niespodzianki nie było. Zespół prowadzony obecnie przez włoską legendę trenerską, Angelo Lorenzettiego wygrał rywalizację play-off 3:1. Walnie przyczynił się do tego Kamil Semeniuk, który jest dziś jednym z liderem umbryjskiego zespołu. Trochę gorzej wygląda sytuacja Wilfredo Leona, który wciąż nie wrócił do pełnej dyspozycji po urazie. Na razie pojawia się na boisku albo w roli strażaka, albo na zagrywce.



Finałowymi rywalami Perugii będą siatkarze Mint Vero Volley Monza. Drużyna Masimmo Ecchelego sensacyjnie wyeliminowała najlepszą drużynę sezonu zasadniczego – Itas Trentino, wygrywając w piątym meczu 3:2. Warto przypomnieć, że Monza była rywalem Projektu Warszawa w finale rozgrywek o Puchar Challenge i przegrała ten finał dwa razy po 1:3.



Dla włoskich drużyn od zawsze najważniejsze jest jednak scudetto. To na okres play-off trenerzy szykują formę. I tę formę Monza ma. Ustawienie z trzema przyjmującymi, na jakie zdecydował się trener Eccheli po dwóch porażkach z Itasem i słabej dyspozycji naszego rodaka z Kanady Artura Szwarca, okazało się strzałem w dziesiątkę. Dwaj Kanadyjczycy Maar i Loeppky oraz Japończyk Takahashi byli momentami nie do zatrzymania. Monza odwróciła losy rywalizacji, wygrała w piątym meczu 3:2, a ostatnią akcję wykonał wspomniany Takahashi, który niedawno wrócił do gry po długiej kontuzji.



Faworytem finałowej rywalizacji będą oczywiście gracze Perugii. Semeniuk i spółka pokonali Monzę w finale turnieju o Puchar Włoch 3:1 (18 pkt Semeniuka i 59% skuteczności). W sezonie zasadniczym było jeszcze lepiej dla zespołu Polaków – dwa razy po 3:0 (w jednym z nich Semeniuk dostał tytuł MVP). W historii zmagań tych dwóch drużyn też przeważa Perugia – wygrała 26 z 33 meczów, ale teraz zaczyna się zupełnie inna historia. Presja i to gigantyczna będzie po stronie Perugii, która tytułu nie zdobyła od 2018, mimo że prezes Sirci wydaje chyba największe pieniądze na świecie na swój zespół.



O mistrzostwo Włoch gra się do trzech zwycięstw. Na sportowych antenach Polsatu pokażemy na żywo wszystkie mecze.

Plan transmisji meczów finałowych Serie A siatkarzy:

Czwartek, 18.04, godz. 20.25: Perugia – Monza, transmisja w Polsat Sport Extra, Polsat Box Go

Niedziela 21.04, godz. 15.10: Monza – Perugia, transmisja w Polsat Sport Fight, Polsat Box Go

Czwartek 25.04, godz. 18.00: Perugia – Monza, transmisja w Polsat Sport News, Polsat Box Go