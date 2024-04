Skandal na meczu PlusLigi. Jest reakcja Hubera. "Tępione w zarodku"

Podczas środowego meczu miedzy Assecco Resovią Rzeszów a Jastrzębskim Węglem doszło do skandalicznego incydentu. Jeden z kibiców w hali ksenofobicznie obrażał zawodnika gości, Jurija Gladyra.

Do nieprzyjemnych scen doszło w czasie środowego meczu półfinałowego rozgrywek PlusLigi miedzy Assecco Resovią Rzeszów a Jastrzębskim Węglem. Pod koniec czwartego seta podczas przerwy technicznej doszło do konfliktu pomiędzy dwoma zawodnikami gości a kibicem siedzącym w pierwszych rzędach. Wywołały go obraźliwe, ksenofobiczne komentarze kierowane pod adresem Jurija Gladyra.

Kapitan gości, Benjamin Toniutti, zgłosił prośbę o usunięcie "kibica" do komisarza spotkania. Po jej pozytywnym rozpatrzeniu mężczyzna został wyprowadzony przez ochronę.

Klubowy kolega Jurija Gladyra, Norbert Huber odniósł się do wspomnianej sytuacji w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie zamieścił następujący wpis (pisownia oryginalna):

"Obrażanie przez kibica mojego kolegi z drużyny Jurka słowami, które padły nie mogą być akceptowane na meczach siatkówki. Nie ma miejsca w meczach siatkówki na takie notoryczne sytuacje ze strony pana w niebieskiej marynarce. Wypowiedzi nacechowane nienawiścią do narodowości i pochodzenia powinny być tępione w zarodku".

Mecz zakończył się zwycięstwem Jastrzębskiego Węgla 3:2. Rewanż w Jastrzębiu-Zdroju zostanie rozegrany w sobotę. Mistrzowie Polski do awansu do finału potrzebują wygranej w jakimkolwiek stosunku, a jeśli przegrają 2:3 - zwycięstwa w złotym secie. Resovia musi wygrać. Jeśli pokona jastrzębian 3:2, zostanie rozegrany złoty set.

