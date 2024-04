Leon i Semeniuk zrobili różnicę! Polacy bliżej historycznego tytułu

Choć to zespół Kamila Semeniuka i Wilfredo Leona był faworytem do zwycięstwa, nie zaczął dobrze tego spotkania. Monza od razu wypracowała kilka punktów przewagi (1:5), które konsekwentnie utrzymywała (12:17). I choć goście prowadzili już 21:15, Perugia, za sprawą świetnych zagrywek Semeniuka, w jednej serii zdobyła pięć punktów z rzędu, a chwilę później doprowadziła do remisu (24:24). Ten niesamowity pościg okazał się bezcenny i mimo, że to wydawało się niemożliwe, Perugia wygrała premierową odsłonę walki o "Scudetto"!

Kolejna kilkupunktowa seria pozwoliła Semeniukowi i spółce wyjść na prowadzenie już na początku drugiej partii (9:3). Zespół Massimo Ecchelego próbował nadrabiać, lecz nauczeni doświadczeniem z poprzedniej partii gospodarze nie pozwolili im na zdobycie więcej niż dwóch "oczek" z rzędu (19:12). Rywalizacja toczyła się punkt za punkt, ale to było za mało. Perugia znów wygrała i była już o krok od końcowego triumfu.

Najbardziej wyrównanym dotychczas fragmentem tego meczu był początek trzeciej partii. (5:5, 12:12). Żaden z zespołów nie odpuszczał nawet na chwilę, co zapowiadało niezwykle emocjonującą końcówkę. I taka też była. Monza prowadziła 22:21, by zaraz przegrywać 22:23. Trzeba przyznać, że siatkarze Echellego mieli nerwy ze stali - zdobyli kolejne trzy punkty i zwyciężyli w tym secie.

To, co wydarzyło się w trzecim, było tylko chwilowym pokazem mocy. W czwartej odsłonie podrażnieni porażką gospodarze mocno "docisnęli" rywali, ale ci rzucili do walki wszystkie siły, jakie mieli. Na ratunek gospodarzom przybył Wilfredo Leon Venero. Polak wszedł w końcówce i zrobił różnicę. Najpierw świetnie przyjął, a później popisał się asem serwisowym. Po chwili to właśnie jego zespół mógł cieszyć się z wygranej.

Zwycięstwo w tym meczu oznacza, że siatkarze Perugii postawili pierwszy krok w kierunku zdobycia mistrzostwa Włoch. Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon nigdy nie wywalczyli tego tytułu. Leon trzykrotnie musiał zadowolić się drugim miejscem. Kolejne starcia finałowe odbędą się 21 i 25 kwietnia.

Sir Susa Vim Perugia - Mint Vero Volley Monza 3:1 (27:25, 25:18, 23:25, 25:23)

Sir Susa Vim Perugia - Mint Vero Volley Monza. Skrót meczu