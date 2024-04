Siatkarska demolka! Bez emocji w starciu o piąte miejsce w PlusLidze

Gospodarze uzyskali przewagę już w pierwszych akcjach (3:0) i utrzymywali ją w dalszej części seta (11:7, 15:11). Mimo słabszego przyjęcia, byli skuteczniejsi od rywali w ataku i pewnie zmierzali po wygraną. Ważna dla losów seta była punktowa seria od stanu 15:12 do 20:12 przy zagrywkach Marcina Komendy. Wynik seta na 25:19 ustalił skutecznym atakiem Damian Schulz.

W drugiej odsłonie również dominowali skuteczniej grający gospodarze (6:3, 14:9), a gdańszczanie długo nie byli w stanie nawiązać walki. Przy stanie 18:11 siatkarze Trefla zerwali się do walki i szybko zmniejszyli punktowy dystans (20:18). Końcówka należała jednak do lublinian, którzy wygrali cztery ostatnie akcje seta, kończąc go punktowym blokiem (25:19).

Set numer trzy to mocne otwarcie gospodarzy (5:0). Taki wstęp był zapowiedzią dominacji gospodarzy, którzy powiększali przewagę. W środkowej części seta, po punktowym bloku, doszła ona do dziesięciu oczek (16:6). Do końca seta oglądaliśmy grę "do jednej bramki". W ostatniej akcji meczu Marcin Kania skutecznie zaatakował ze środka (25:14).

Najwięcej punktów: Alexandre Ferreira, Tobias Brand, Damian Schulz – Bogdanka LUK; Kewin Sasak (11) – Trefl. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku i dominowali w bloku (10–0). MVP: Marcin Komenda.

Rywalizacja o piąte miejsce w końcowej klasyfikacji PlusLigi toczy się systemem mecz i rewanż. Lublinianom do sukcesu brakuje dwóch wygranych setów. Spotkanie rewanżowe zostanie rozegrane w poniedziałek 22 kwietnia w Gdańsku.

Bogdanka LUK Lublin – Trefl Gdańsk 3:0 (25:19, 25:19, 25:14)

Bogdanka LUK: Jan Nowakowski, Damian Schulz, Alexandre Ferreira, Marcin Kania, Marcin Komenda, Tobias Brand – Thales Hoss (libero) oraz Mateusz Malinowski, Jakub Wachnik. Trener: Massimo Botti.

Trefl: Jan Franchi Martinez, Patryk Niemiec, Kewin Sasak, Mikołaj Sawicki, Janusz Gałązka, Kewin Sasak – Voitto Koykka (libero) oraz Dawid Pawlun, Piotr Orczyk, Dawid Pruszkowski (libero). Trener: Igor Juricić.

Mecze o 5. miejsce w PlusLidze:

2024-04-18: Bogdanka LUK Lublin – Trefl Gdańsk 3:0 (25:19, 25:19, 25:14)

2024-04-22: Trefl Gdańsk – Bogdanka LUK Lublin (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW PLUSLIGI