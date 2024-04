Nad tym Iga Świątek musi popracować. Sabalenka robi to lepiej!

Aryna Sabalenka rozpoczęła we środę, natomiast Iga Świątek we czwartek zainauguruje rywalizację w turnieju w Stuttgarcie. Obie tenisistki w ostatnich dwóch edycjach zmierzyły się ze sobą w finale tej prestiżowej imprezy i dwukrotnie lepsza była raszynianka! Czy w tym roku będzie podobnie? Polscy kibice z pewnością na to liczą, ale pierwsza rakieta świata musi uważać na groźną broń Białorusinki!